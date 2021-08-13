Как фотографируют женщины и мужчины: забавное сравнение

13 августа 2021 , 18:19
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твітер

В твиттере стал популярным шуточный тренд: девушки показывают, как они фотографируют своих любимых и получают в ответ. Парни – еще те фотографы...

Возможно, любимый вас прекрасно фотографирует. Но так везет не всем! Некоторые ребята просто не умеют делать красивые снимки... А может это девушки слишком требовательны к своим фото?

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Поехали смотреть на забавные фотографии от влюбленных пар! Слева – как девушки фотографируют своих любимых, справа – наоборот.

Гениальное фото!

Фото твітер yari

Главное – выбрать удачный момент для фото

Фото твітер hails

Этот парень согласен с героем предыдущей фотографии

Фото твітер celya AB

Зато девушка счастлива!

Фото твітер

Это просто классика

Фото твітер yhey bestie

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Вау!

Фото твітер dany

Ой...

Фото твітер amy sisongham

Парень хорошо поймал момент

Фото твітер nihaad

Ех...

Фото твітер hollie

Еще нужно уметь так сфотографировать

Фото твітер jay

Автор: Петро Синєокий