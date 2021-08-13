Как фотографируют женщины и мужчины: забавное сравнение
Источник:твітер
В твиттере стал популярным шуточный тренд: девушки показывают, как они фотографируют своих любимых и получают в ответ. Парни – еще те фотографы...
Возможно, любимый вас прекрасно фотографирует. Но так везет не всем! Некоторые ребята просто не умеют делать красивые снимки... А может это девушки слишком требовательны к своим фото?
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Поехали смотреть на забавные фотографии от влюбленных пар! Слева – как девушки фотографируют своих любимых, справа – наоборот.
Гениальное фото!
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Главное – выбрать удачный момент для фото
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Этот парень согласен с героем предыдущей фотографии
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Зато девушка счастлива!
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Вау!
Фото твітер dany
Ой...
Фото твітер amy sisongham
Парень хорошо поймал момент
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Ех...
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Еще нужно уметь так сфотографировать
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