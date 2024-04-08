Невозможно отвести взгляд: лучшие GlamBOT-видео голливудских звезд

Появление голливудских звезд на красных дорожках "Оскара" или "Грэмми" – всегда увлекательное явление. Поклонники не только с нетерпением ждут, кто же получит заветную награду, но и оценивают образы певцов и актеров.

И хотя папарацци продолжают делиться невероятными снимками в сети, однако хитом последних лет стали видео, снятые с помощью высокоскоростной камеры GlamBOT. Она создает для голливудских звезд эффектные кадры, которые можно просматривать часами. Какие из видео GlamBOT – лучшие, читайте на Life 24.

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Лучшие видео GlamBOT

GlamBOT – это не просто видео, а настоящее искусство. И позировать перед высокоскоростной камерой – дело не из легких. Дело в том, что видео создается всего за доли секунды, и за это время звезда должна сделать эффектное движение, которое продемонстрирует ее невероятный наряд, макияж и прическу. При этом нужно сохранять взгляд и контролировать выражение лица, ведь любая ошибка будет полностью зафиксирована на замедленном кадре.

. Создал технологию GlamBOT канадский режиссер канадский режиссер Коул Уоллисер . Впервые он представил ее в 2016 году и с тех пор начал делать эффектные видео с голливудскими звездами на различных премий – "Оскар", "Грэмми", "Золотой глобус", People's Choice Awards и многие другие.

Эффектный кадр не всегда удается удачным, а поскольку звезды имеют всего одну попытку, то иногда видео и вовсе оказываются не очень выигрышными. Впрочем, уже очень много звезд доказали, что невероятный кадр можно получить, даже ничего не делая. К примеру, певица Дуа Липа на премии "Грэмми" решила не придумывать никаких движений, поэтому просто продемонстрировала свой образ и очаровала поклонников взглядом.

Дуа Липа и очаровательный GlamBOT: смотрите видео

Певица Мэдисон Бир на нынешней премии "Грэмми" также покорила поклонников невероятными кадрами. Она сделала легкий взмах платьем, чем очаровала зрителей. К слову, многие увлеклись таким позированием и среди звезд, которые позже пытались повторить ее движения, правда, уже для GlamBOT на кинопремии "Оскар".

Мэдисон Бир сделала эффектное движение платьем: смотрите видео

@colewalliser So excited to have an excited Madison Beer on the GlamBOT! She was a pro, though that didn’t really surprise me, but her wanting to see kinda did! Playback on a GlamBOT is SOOO SLOW, like almost painfully slow lol and really underwhelming because there’s no speed ramps or zooms in the raw footage but I was happy she was happy! Pretty solid first GlamBOT Madison! #madisonbeer #colewalliser #glambotbts #livefrome #grammys ♬ original sound - Cole Walliser

Чаще в кадр GlamBOT попадают женщины, мужчины же – гораздо реже. В этом году режиссеру Коулу Уоллисеру посчастливилось поработать с актером Дуэйном Джонсоном (более известный под сценическим прозвищем – Скала).

Дуэйн Джонсон и невероятный GlamBOT: смотрите видео

@colewalliser I was so pumped to shoot The Rock at The Oscars this year. a) because its the Rock and b) because i dont get to shoot as many guys as I'd like. I also am a fan of his tux, maybe ill go Salmon next year anyways this was a moment and here it is for you to experience too! #therock #colewalliser #glambotbts #livefrome #oscars #academyawards ♬ original sound - Cole Walliser

К слову, позировать перед объективом GlamBOT может не только один человек, но и пара. В этом году на кинопремии "Оскар" эффектные кадры получили актер Мэттью Мак-Конахи и его жена, модель Камила Алвес.

Мэттью Мак-Конахи вместе с женой Камилой Алвес: смотрите видео

Поклонники так восхищаются кадрами, которые сделаны с помощью GlamBOT, что создают свои личные подборки с лучшими видео.

Подборка лучших GlamBOT с кинопремии "Оскар" в 2024 году: смотрите видео

Также в сети можно найти немало подборок, в которых собирают лучшие GlamBOT за несколько лет. К слову, певица Ариана Гранде часто попадает в такие рейтинги, ведь милая внешность звезды покорила миллионы сердец в мире.

Лучшие GlamBOT в разные годы: смотрите видео

Такие подборки создаются и компанией E! Entertainment, в которой работает культовый режиссер Коул Уоллисер. К примеру, в этом году в медиа заметили, что немало звезд на красной дорожке появилось именно в розовых образах.

Подборка GlamBOT по версии E! Entertainment: смотрите видео

В итоге стоит отметить, что большой вклад в невероятные кадры, которые не дают возможности отвести взгляд, делает именно режиссер и изобретатель GlamBOT – Коул Уоллисер. Он объясняет звездам, как будет работать технология, в какой момент надо начать движение, а иногда – даже помогает советами, как обыграть образ.