"Голый френч": чем он отличается от классического и почему ногти Хейли Бибер стали трендовыми

Если кто-то и знает, что делает маникюр трендовым, то это американская модель и звезда Хейли Бибер. В сети она продемонстрировала актуальный дизайн ногтей – "голый френч".

Этот маникюр особенно понравился поклонницам натуральных ногтей. Хейли Бибер в последнее время очень часто делает именно этот трендовый маникюр.

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В чем особенность "голого френча"

Особенность "голого френча" заключается в том, что сначала кажется будто на ее ногтях нет покрытия, одновременно они имеют очень опрятный и изящный вид. Так, основа такого маникюра сделана прозрачной базой, которая плавно перетекает в белые или светло-бежевые кончики, размывая линию. Такой дизайн подойдет к любой форме ногтей, но лучше всего будет сочетаться с миндалевидной формой.

Трендовый "голый френч": смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Голый френч – это более изящная интерпретация классического французского маникюра. Он все еще придает естественный вид, но размывает линию цвета для более изысканного вида,

– объяснила нейл-мастер Джорджия Рэй.

Хейли Бибер с "голым френчем": смотрите фото

Она также добавила, что дизайн французского маникюра выдержал испытание временем. Джорджия Рэй добавила, что многие женщины поддерживают любые тенденции в одежде, прическах и макияже, однако имеют неизменные вкусы относительно маникюра. Мастер отметила, что классический и голый френч одинаково подчеркивают красоту ногтей, рук и тона кожи.