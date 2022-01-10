Гости ошеломлены: невеста подстриглась прямо во время свадьбы
Источник:The Sun
Сменять дважды во время свадьбы платье – уже давно известный тренд, которому хотят подражать многие невесты. Некоторые прибегают к еще большим экспериментам и меняют не только наряды.
Одна невеста решила полностью перевоплотиться. Она не только надела другое платье, но и подстриглась во время свадьбы.
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Девушка подстриглась во время свадьбы
Стефани Ли из США является владелицей салона красоты и имеет немало подруг, работающих парикмахерами. Она с легкостью договорилась, чтобы одна из них пришла на свадьбу и реализовала ее замысел. Невеста решила ошеломить своих гостей и срезать локоны прямо во время празднования.
Девушка сменила наряд и одела потрясающее шелковое белое платье в пол, а затем перешла к прическе. Она воспользовалась специальной накидкой, чтобы не испортить платье, и подстригла локоны. Гости были в восторге от кардинальных перемен.
Невеста подстриглась во время свадьбы / Скриншот с видео
Впоследствии Стефани объяснила в видео, что она тоже была парикмахером и уже давно хотела подстричь волосы, а день свадьбы стал прекрасной возможностью для этого. Теперь она отправится в медовый месяц с новым образом.
Такую идею перевоплощения положительно оценили пользователи тиктока. Они восхищались смелостью невесты:
- "Мне это нравится, я всегда говорю, что когда буду выходить замуж, я снова коротко подстрижусь".
- "Вы точно любите веселье, если сделали такое. Вы прекрасно выглядите".
Еще одна пользовательница решила пошутить: "Зная моего мужа, он даже не заметил бы".