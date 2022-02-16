Хотела разыграть: мама и дочь не разговаривают после выходки на вечеринке

Мама "разрушила" вечеринку беременной дочери, на которой должны были объявить пол ее будущего ребенка. Мелкий розыгрыш перерос в неприятный скандал.

Теперь мама и дочь не разговаривают друг с другом. Все из-за небольшой проделки матери, которая запутала собственную дочь. Об этом пользовательница dinkymisspretty по имени Эшли рассказала в своем тиктоке.

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Эшли очень хотела девочку

Эшли организовала вечеринку, на которой должна была узнать пол будущего ребенка. Несколько лет назад женщина родила сына, потому на этот раз очень надеялась, что будет девочка. Об этом знали все, включая ее мать. Та и решила немного ее разыграть.

Эшли должна была проколоть шарик, внутри которого были конфетти. Если они розовые – то будет девочка, если синие – мальчик / Скриншот тикток dinkymisspretty

В начале видео Эшли проколола шарик, из которого вылетели синие конфетти. Однако буквально за секунду до этого мама "выстрелила" из хлопушки розовую мишуру. Все произошло почти одновременно. Поэтому Эшли подумала, что у нее наконец-то родится девочка.

Женщина не сдерживала эмоций: прыгала по счастью и просто безудержно кричала. Но радость была недолгой: сын объяснил Эшли, что у него будет брат, а не сестричка. Только взгляните, как на это отреагировала женщина. Она поняла, что мама обманула ее.

Я была взбешена, – написала Эшли.

Видео набрало более 500 тысяч просмотров в тиктоке и сотни комментариев. Потом Эшли объяснила, что не разговаривает после этого с мамой, но на то были и другие причины. Комментаторы поняли разочарование женщины: