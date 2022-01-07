Хотели поразить, но все испортили: блюда в ресторанах, которые разочаровали

7 января 2022 , 08:37
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Источник:

24 канал

Когда мы приходим в ресторан, всегда ожидаем вкусной кухни, хорошего обслуживания и эстетической подачи. И остаемся довольны, когда получаем хороший тандем всех этих услуг.

Каждое заведение пытается удивлять своего посетителя по-разному. Однако эти шеф-повара решили сделать ставку на креативной подаче блюда и феерически проиграли. Делимся роковой подборкой в ​​нашем материале.

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Шеф-повара решили поэкспериментировать, но что-то пошло не так

Это заведение очевидно изрядно экономит воду, ведь посуду после такой подачи можно не мыть.


И тарелку мыть не нужно / Фото 4tololo

Роллы возможно и вкусные, но подача совсем не вызывает аппетит.


Оригинальная "тарелка" для суши / Фото 4tololo

Зачем пачкать посуду, если десерт можно налить прямо в руки.


Руки вместо тарелки / Фото 4tololo

А в этом ресторане вместо тарелок используют сумки: подача хлеба очень странная.


Хлеб в сумке / Фото 4tololo

Бургер в сумке для транспортировки органов – креативно, но не слишком аппетитно.


Бургер в сумке для органов / Фото 4tololo

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А в этом заведении решили поэкспериментировать с десертом: шеф-повар приготовил пана-кота в виде инопланетного яйца.


Как вам такой десерт / Фото 4tololo

Посетители так и не поняли, как можно выпить свой коктейль.


Коктейль в новогодней игрушке / Фото 4tololo

Очень опасная тара для десерта. Чтобы его попробовать, нужно соблюдать осторожность.


Очень опасная подача / Фото 4tololo

Такого вы еще не видели: пицца на сноуборде


Вместо тарелки сноуборд / Фото 4

Автор: Ірина Бенцак