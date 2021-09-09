Художник троллит людей в Photoshop: он воспринимает просьбы слишком буквально

Графический художник Джеймс Фридман прославился благодаря умению смешно обрабатывать фото в Photoshop. Когда его просят отредактировать фотографию, он радостно соглашается, однако результат работы оказывается совсем не таким, каких все ожидают.

Поклонники Джеймса Фридмана много лет постоянно просят сделать фото идеальными и отредактировать их: убрать фон, зарисовать объекты, сделать человека на фото выше или худее и тому подобное. И каждый раз художник подходит к этому с юмором, доводя просьбы до абсурда.

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Такое пристрастие к Photoshop и отличное чувство юмора сделало Джеймса настоящей звездой сети: у него уже 1,9 миллиона подписчиков в твиттере и 2,2 миллиона – в инстаграме.

К примеру, на этом фото девушка попросила сделать ее выше. Не проблема – художник просто сделал ниже ее парня, вкопав его в землю.

А здесь фанатка захотела убрать парня на фоне, который немного испортил кадр. И все понимают, о каком парне идет речь, однако Джеймс воспринял все по-своему – и убрал любимого девушки совсем с фото.

В этом случае девушка сказала, что ее партнер – страстный фанат Мухаммеда Али: "Не мог бы ты сделать его похожим на боксера?". Художник воспринял эту просьбу слишком буквально и превратил парня в собаку породы "боксер".

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Джеймс Фридман берется за любые заказы кроме тех, где нужно исправить какую-то физиологическую особенность человека. К примеру, он рассказал My modern met, как однажды девушка с мышечной дистрофией попросила сделать ее "нормальной". Художник просто отказался это делать, прокомментировав так:

Термин "нормальный" – это метод пропаганды, который используется современным обществом, чтобы заставить нас соответствовать существующим стандартам,

– сказал Джеймс

Он также добавил, что видит на фото красивую девушку с хорошим волосами и улыбкой. Если же люди этого не замечают, то это их проблемы: "Если люди не могут принять ваше физическое состояние, то они, скорее всего, не достойны вашего внимания", – поставил точку художник.

Вот больше забавных работ известного художника:

"У меня какой-то парень на голове, можешь убрать?"

"Мой друг испортил фото. Сделай так, чтобы он исчез"

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"Я держу единицу неправильно, можешь это изменить?"

"Может сделать город позади более сфокусированным?"

"Сделаешь так, чтобы коровы были чуть ближе?"

"Это я и моя девушка на отдыхе. Можешь убрать мою руку на ее бедре? Это выглядит немного странно"

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