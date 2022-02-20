Худшая одежда для свадьбы: жених пришел в футболке и джинсах

Британец удивил людей обыденным образом на собственной свадьбе. Невеста пришла в праздничном платье, а паренек – в повседневной одежде.

Об этом никто бы не узнал, если бы не подружка невесты, которая опубликовала видео со свадьбы в своем тиктоке violetprice16x. Через несколько дней ролик набрал более двух миллионов просмотров, пока девушка его не удалила.

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Парень не хотел надевать костюм

В начале видео подружка в шутку сказала, что невеста еще несколько месяцев назад обещала себе не начинать никаких отношений. Но не получилось: она нашла мужчину своей мечты!

Моя лучшая подружка сказала мне несколько месяцев назад, что не собирается влюбляться, – написала violetprice16x.

Затем на видео появляются кадры с фотосессии молодоженов. Невеста была просто роскошной: здесь и элегантное свадебное платье, и красивая прическа, и украшение в виде диадемы. Паренек же сильно не напрягался и пришел в черной футболке с надписью Palm Angels и узких джинсах.

Образ невесты на свадьбе / Скриншот тикток violetprice16x

Люди раскритиковали жениха, но есть один нюанс

Пользователей тиктока удивил его образ. Многие считали, что парень продемонстрировал неуважение к невесте. Вот самые популярные комментарии к видео:

Это свидетельствует о том, что мужчина не намерен отдавать себя в их отношениях. Это неуважение. И она согласилась. Грустно.

Это грустно. Посмотрите, как она роскошно смотрится! А он даже не захотел переодеться с прошлой ночи.

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Впрочем, подружка невесты призвала людей остановиться со своей критикой. По ее словам, невеста не была против, чтобы любимый так оделся.

Пожалуйста, остановитесь. Она вышла замуж и очень счастлива. Ее не беспокоило, как он оделся. Она замужем. Только это имеет значение.

Жених был в футболке и джинсах / Скриншот тикток violetprice16x