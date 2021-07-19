Идеальная пара: SHABO Special Edition Мускатное и панна-котта

Итак, снова хочется игристого! Ароматного, освежающего, холодного, хочется наблюдать игру пузырьков в бокале и ощутить их легкое покалывание на языке? Прекрасно, значит, сегодня в программе – игристое.

Всем известно, что игристые вина — прекрасный аперитив. Однако многие из них, например, полусладкие и сладкие, так же удачно завершают обед или ужин, особенно в сочетании с нежным, изысканным десертом. С такой задачей прекрасно справляется полусладкое белое игристое SHABO Special Edition Мускатное. Давайте продегустируем его и удостоверимся в этом!

Интересно Украина впервые завоевала золото Decanter 2021: вина SHABO среди лидеров мировых производителей

SHABO Special Edition Мускатное изготовлено из винограда сорта Мускат Оттонель, выращенного на собственных виноградниках винодельческого хозяйства SHABO. Создано оно по методу Charmat Lungo (брожение проходит в больших резервуарах из нержавеющей стали – акратофорах c дополнительной выдержкой). SHABO Special Edition Мускатное прошло выдержку на тонком дрожжевом осадке в течение как минимум 6 месяцев, что сделало его аромат и вкус более комплексными и интересными.

В аромате игристого доминируют насыщенные и узнаваемые мускатные тона, которые дополняет тонкий, летний аромат чайной розы и цитруса. Во вкусе присутствует характерная для шабского терруара минеральность. Вкус округлый, хорошо сбалансированный, в нем освежающая кислотность идеально сочетается со сладостью. В послевкусии ощущаются приятные фруктовые и сливочные ноты, которую придала дополнительная выдержка на дрожжевом осадке.

SHABO Special Edition Мускатное / Фото SHABO

Подавать полусладкое игристое SHABO Special Edition Мускатное следует хорошо охлажденным (от +8 до +10 С). Пить его рекомендуется из высокого продолговатого бокала flute.

Идеальная температура для SHABO Special Edition Мускатное – +8 до +10 С / Фото iStock

Давайте подберем идеальную гастрономическую пару к этому игристому. Нам нужен нежный, не слишком сладкий десерт на сливочной основе, со свежими красными ягодами, который мы к тому же сможем самостоятельно приготовить в домашних условиях… Решение – панна-котта!

Подобрать вино к вашим любимым горячим блюдам или десертам проще, чем вы думаете. Заходите в, выбирайте вино по вкусу и экспериментируйте, создавая неожиданные сочетания с вашими привычными блюдами.

Панна-котта – один из самых популярных итальянских десертов. Его родиной считается Пьемонт. Классический рецепт панна-котты содержит минимум ингредиентов, все дело в технике исполнения и соусе.

Итак, ингредиенты:

желатин – 8 г

сливки 20-30% – 500 мл

сахар – 50 г

стручок ванили – 1 шт

свежая клубника – 200-300 г

сахарная пудра – 250 г

лимон – 1 шт

сливочное масло – 20-30 г

Как готовить:

Замочите желатин в холодной воде (объём жидкости и время набухания должны быть указаны на упаковке). Нарежьте стручок ванили на несколько кусочков (если нет стручковой — берите щепотку ванилина). Когда желатин набухнет, влейте сливки в кастрюлю, добавьте ваниль и сахар. Доведите смесь до кипения и снимите с огня. осторожно влейте её в желатин, предварительно удалив из него лишнюю жидкость, и тщательно перемешайте всё венчиком. Если желатин не растворился полностью, то поставьте кастрюлю на медленный огонь и, помешивая, дождитесь растворения. Ни в коем случае не доводите смесь снова до кипения! Процедите массу через мелкое сито и остудите до комнатной температуры. Затем разлейте поровну в формочки, предварительно смазанные сливочным маслом, и поставьте их в холодильник на 4-5 часов.

Тем временем готовим клубничный соус

Клубнику кладем в чашу блендера. Добавляем 250 г сахарной пудры и сок половины лимона. Тщательно взбиваем до однородной консистенции и пропускаем соус через сито, чтобы удалить косточки. Для подачи наливаем немного соуса на тарелочки и выкладываем на него панна-котту, которую сверху также можно полить соусом и украсить свежими ягодами. Идеальная панна-котта должна немного шататься на тарелке — так и будет, если вы четко выдержали рецептуру.

Очаровательная панна-котта / Фото iStock

Подавайте панна-котту с хорошо охлажденным полусладким игристым SHABO Special Edition Мускатное – его насыщенный аромат и вкус гармонично сочетаются с клубничным соусом, а сливочные ноты в послевкусии усилятся благодаря нежному вкусу десерта.

Приобрести полусладкое белое игристое вино SHABO Special Edition Мускатное можно в интернет-магазине shaboshop.