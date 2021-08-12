Игривый танец мужа и няни возмутил людей: жена все время была рядом

12 августа 2021 , 14:19
Читати новину українською

Источник:

тікток raypo3

Отец решил повторить игривый танец из фильма "Грязные танцы" с молодой няней своих детей. Люди не поняли, как жена позволила им так забавляться.

На ролике отец по имени Эндрю дурачиться вместе с няней Лиззи: он несколько раз приподнимает ее за талию и невзначай касается груди. Удивительно, но его жена Рейчел вполне спокойно на это отреагировала. Она выставила видео в своем тиктоке, которое набрало уже более 8 миллионов просмотров.

Интересно Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

@raypo3

The nanny-dad content no one asked for. @lizziinorton @f4ttyd4ddy ##SummerMashup ##fypシ ##thenanny

♬ original sound - Rachel

Пользователи тиктока не поняли, почему Рэйчел вообще так спокойно на это реагировала. Вот несколько типичных комментариев под видео:

  • Тот факт, что им обоим было очень комфортно это делать, вызывает беспокойство.
  • Моя жена разошлась бы со мной, если бы я такое сделал.
  • Мне кажется, что они перешли определенные границы.
Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Впрочем, Рэйчел вполне спокойно ответила на такую ​​критику. Она утверждает, что няня является настоящим ангелочком, с которой им очень комфортно. Лиззи выделяется среди других людей.

Она ангел. Она находка для нашей семьи, а люди нападают на нее, как будто она какое-то дерьмо. Мы впервые встретили Лиззи в детском саду, куда ходит наш сын. Впоследствии мы наняли ее, чтобы она помогала нам во времена, когда я пошла на работу, а мой муж работал из дома во время пандемии ... Она как наша младшая сестра, – рассказала женщина.

Няня Лиззи и жена Рэйчел / Фото инстаграм

Лиззи тоже удивилась от такого негатива. Она утверждает, что между ней и Эндрю вообще ничего нет.

Автор: Петро Синєокий