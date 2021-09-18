Итальянские ученые определили рост Микеланджело с помощью его тапочек

Группа исследователей из Италии, вероятно, определила рост Микеланджело. Для этого они проанализировали тапочки, которые, как считается, принадлежали великому гению эпохи Возрождения.

Ученые исследовали обувь, которую нашли в доме Микеланджело после его смерти в 1564 году. Это одна пара кожаных тапочек и еще один тапок, который остался без своего спутника после того как его украли в 1873 году.

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Обувь, которую сейчас хранят в музее Флоренции Каза Буонарроти, исследователи приписывают Микеланджело на основе их стиля и материала. И хотя тапочки никогда не подвергали радиоуглеродному анализу, чтобы не повредить их, эксперт по историческим костюмам Элиза Този Бранди из Болонского университета подтвердила, что эти качества обуви действительно соответствуют периоду, в котором жил художник.

Какого роста был Микеланджело

Палеопатолог Франческо М. Галассо и судебно-медицинская антрополог Елена Варотто из Исследовательского центра FAPAB в городе Авола пришли к выводу, что тот, кто носил такую обувь, был человеком высотой примерно 160 сантиметров.



Портрет Микеланджело, выполненный Даниэлем да Вольтерра / Фото Wikimedia Commons

Это соответствует тому, что написал Джорджо Вазари в своей книге "Жизнь величайших итальянских художников". Он описывает Микеланджело, как мужчину среднего роста, с широкими плечами и хорошими пропорциями тела.

Конечно, исследователи не до конца уверены, что тапочки принадлежали именно Микеланджело. Они предполагают, что, возможно, их носили другие люди из семьи художника, или же его потомки.



Тапочки, которые, вероятно, принадлежали Микеланджело / Фото Casa Museo Buonarroti

Эксгумация, включающая полный антропологический и палеопатологический анализ останков Микеланджело ... может наконец проверить точность нескольких гипотез по поводу его телесных особенностей и патологических черт,

– отметили авторы исследования.

Но когда это произойдет – пока неизвестно.

Останки Микеланджело никогда не эксгумировали