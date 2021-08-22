Мэтт Уилсон из Каролины начал создавать такие необычные работы еще в 2017 году. Тогда он больше увлекался птицами – и у него получались на удивление реалистичные пернатые из различных металлических принадлежностей. Однако со временем его сфера его интересов расширилась – и теперь в портфолио можно увидеть самых разнообразных животных.

Читайте также Супергерои украинского вина: Евгения Николайчук

Белки, кошки и даже пчелы – всех их мужчина создал, мастерски сочетая между собой металлические предметы, которые другой бы уже просто выбросил. С ложек он может сделать тельце и голову животного, искусно выгибая вилки – лапки и перья, а детали – из дротиков, ножей и другого металлолома.

Птичка в золотой рамке / Фото airtightartwork

Сова на ветке / Фото airtightartwork

Птичка на деревянном фоне / Фото airtightartwork

Железный кот / Фото airtightartwork

Очень детализированная пчела / Фото airtightartwork

Предмет особой гордости для Мэтта – это элегантный богомол , который содержит очень много элементов:

Это работа, в которую я вложил много времени и деталей. Я посвятил этому богомолу целый месяц и очень горжусь тем, каким он вышел,

– говорит мастер

Богомол – настоящая гордость американского мастера / Фото airtightartwork

С годами стиль Мэтта, конечно, немного изменился – работы стали более детализированными и изящными . Однако цель его проекта остается неизменной: "Как художник, я хочу делать произведения искусства, которых люди еще не видели. В то же время я хочу, чтобы они узнавали идентичность повседневных материалов".

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Больше работ художника можно найти на его сайте.

Птичка в деревянной рамке / Фото airtightartwork

Паук, который переливается / Фото airtightartwork

Утка, сделанная из ложек / Фото airtightartwork

Красивая птичка на белом фоне / Фото airtightartwork

К теме Вот-вот оживут: японец рисует трехмерных золотых рыбок, которые поражают реализмом

Скульптура в минималистичном стиле / Фото airtightartwork