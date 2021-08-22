Метт Вілсон з Кароліни почав створювати такі незвичайні роботи ще у 2017 році. Тоді він найбільше захоплювався птахами – і у нього виходили напрочуд реалістичні пернаті з різного металевого приладдя. Проте з часом його сфера його зацікавлень розширилась – і тепер в портфоліо можна побачити найрізноманітніших тварин.
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Білки, коти та навіть бджоли – усіх їх чоловік створив, майстерно поєднуючи між собою металеві предмети, які інший би вже просто викинув. З ложок він може створили тільце та голову тварини, майстерно вигинаючи вилки – лапки та пір'я, а деталі – з дротиків, ножів та іншого металобрухту.
Пташка у золотій рамці / Фото airtightartwork
Сова на гілці / Фото airtightartwork
Пташка на дерев'яному фоні / Фото airtightartwork
Залізний кіт / Фото airtightartwork
Дуже деталізована бджола / Фото airtightartwork
Предмет особливої гордості для Метта – це елегантний богомол, який містить дуже багато елементів:
Це робота, в яку я вклав багато часу та деталей. Я присвятив цьому богомолу цілий місяць і дуже пишаюся тим, яким він вийшов,
– каже митець.
Богомол – справжня гордість американського митця / Фото airtightartwork
З роками стиль Мета, звісно, трохи змінився – роботи стали більш деталізованими та витонченими. Проте мета його проєкту залишається незмінною: "Як художник, я хочу зробити твори мистецтва, яких люди ще не бачили. Водночас я хочу, щоб вони впізнавали ідентичність повсякденних матеріалів".
Більше робіт митця можна знайти на його сайті.
Пташка у дерев'яній рамці / Фото airtightartwork
Павук, який переливається / Фото airtightartwork
Качка, зроблена з ложок / Фото airtightartwork
Красива пташка на білому фоні / Фото airtightartwork
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Скульптура у мінімалістичному стилі / Фото airtightartwork
Витончена пташка на гілці / Фото airtightartwork