Девушка создает фантастические платья из рыбьей кожи: как они выглядят
Источник:New York Post
Молодая британка создает дизайнерские платья из рыбьей кожи. Хобби уже приносит доход, но девушка мечтает, что это станет делом ее жизни.
Своими работами молодой дизайнер Изабелла Тейлор делится в сети. Там она показывает процесс обработки рыбьей кожи и этапы создания необычных платьев.
Интересно Звезды также имеют хобби: чем на досуге занимаются Пивоваров, Астафьева и Полякова
Платья невероятной красоты из рыбьей кожи
Изабелла всегда увлекалась подводным миром – с детства она занималась плаванием, любила фотографировать и рисовать рыб. Также еще в подростковом возрасте девушка начала шить первые костюмы – тогда она вместе с сестрой ходила на балет. Из-за того, что девушка всегда стремилась быть не похожей на свою сестру-близняшку, она начала искать интересные хобби.
Увлекалась рисованием Изабелла и тогда, когда повзрослела. Часто она рисовала рыб, изображая их на полках магазинов. Она объясняла, что изображать то, что уже не двигается, намного проще. И хотя Изабелле нравилось рисовать, впрочем, она решила попробовать себя в дизайнерской сфере.
Мода – это искусство, которое вы видите ежедневно, и оно связано с конкретным человеком, а не просто висит на стене. Мода может передавать эмоции, и это увлекало меня больше, чем рисование,
– объяснила Изабелла.
Поскольку девушка всегда увлекалась рыбами, то решила попробовать поработать не с классическими тканями, а с рыбьей кожей. Изабелла объяснила, что этот материал имеет те специфические свойства, которых не имеет ни одна ткань в мире. Кроме того, из рыбьей кожи можно создать скульптурные элементы на платье, при этом – изделие почти невесомое и имеет невероятный сюрреалистический вид.
Невероятные вещи из рыбьей кожи, которые создает Изабелла Тейлор, – больше в галерее
Изабелла создает платья из кожи лосося, которую собирает в рыбных магазинах и коптильнях. Сначала она чистит кожу от чешуи, дубит ее и красит. После этого она начинает работать с влажной кожей, создавая невероятную одежду. Когда кожа высыхает на манекене – она может держать форму очень долго и уже не имеет запаха. Девушка также отмечает, что ее дизайнерские изделия из рыбьей кожи – экологически чистые.
Такие необычные платья привлекают клиентов со всего мира. Одной из клиенток, которая захотела приобрести платье из рыбьей кожи, стала американская актриса и модель Джулия Фокс.
Я прислала несколько предметов одежды Джулии Фокс – ее стилист обратился ко мне с просьбой предоставить одежду для Недели моды в Нью-Йорке. Она их не надевала, но планирует в этом платье появиться на другом мероприятии,
– поделилась девушка.
Платье из рыбьей кожи для Джулии Фокс: смотрите видео
К слову, Изабелла уже выпустила целую коллекцию платьев из рыбьей кожи. Они уже были представлены на подиуме.
Платья из рыбьей кожи продемонстрировали на показе: смотрите видео
Сейчас Изабелла Тейлор планирует получить степень магистра в Королевском колледже искусств в Лондоне, чтобы превратить свое хобби в бизнес. Также молодой дизайнер планирует украшать старые вещи элементами, которые будут изготовлены из рыбьей кожи.