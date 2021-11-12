Как избавиться от ревности в отношениях: неожиданные советы психологов

Некоторые считают, что ревность – это просто подтверждение любви партнера. Однако если это чувство становится слишком много, оно может навредить отношениям, привести к ссорам, обвинениям и даже полному разрыву.

Клинический психолог Зои Кросс утверждает, что ревность – это вполне нормальное и даже здоровое чувство в отношениях. Партнерам важно только правильно на это чувство реагировать и справляться с ним.

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В отдельных случаях ревность может даже внести положительную ноту в отношения:

Как и все эмоции, оно служит определенной цели. Это говорит о наших потребностях. В отношениях ревность может даже служить напоминанием о том, насколько мы ценим своего партнера и заботимся о нем,

– говорит эксперт

Но нередко влюбленные впадают в крайности и слишком часто ревнуют друг друга по поводу и без, устраивая скандалы. Или наоборот – упорно не замечают в себе этого чувства, сдерживая все внутри. В таком случае ревность может стать по-настоящему разрушительной силой.

Не игнорируйте ревность

Психолог Нил Вилки убежден, что рано или поздно настанет переломный момент, когда ревность достигает своего пика. Тогда может произойти бурная ссора с оскорблениями, о которых партнеры и не догадывались.

Стоит говорить о ревности сразу / Фото Pexels

Поэтому не стоит игнорировать это чувство, а наоборот – акцентировали на нем внимание в самый первый момент, когда вы его почувствовали: "Пара должна справиться с этим, когда это появляется впервые, иначе это может разрушить отношения".

Оглянитесь на предыдущие отношения

Порой постоянная безосновательная ревность к партнеру может указывать на какие-то проблемы в прошлом. Возможно, кто-то раньше разрушил ваше доверие:

Если чувство ревности стало для вас главной темой или закономерностью в отношениях, возможно, стоит копнуть немного глубже, чтобы исследовать, откуда оно походит,

– говорит Зои Кросс

Терапия может стать отличным способом не только разобраться со своим прошлым, но и восстановить доверие к людям и помочь своим отношениям уже сейчас.

Не обвиняйте

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Как только вы почувствовали ревность в какой-то неприятной для вас ситуации, лучше сразу это выразить, а не держать до последнего. Но при этом важно не обвинять партнера, а говорить только о своих чувствах через позицию "Я". Иначе разговор рискует превратиться в ссору.

Обвинение могу спровоцировать настоящий скандал / Фото freepik

"Скажем, вы испытываете ревность, потому что пошли на вечеринку со своим партнером, и он всю ночь разговаривал с другими людьми. Важно выразить это", – приводит пример Зои Кросс. Если делать это спокойно, скорее всего, любимый вас выслушает, попытается понять и не будет чувствовать, что на него нападают.

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Будьте честны

Честность – это вообще основа любых отношений. Поэтому важно не только открыто выражать свои чувства, но и не скрывать каких-либо щекотливых моментов от партнера. Особенно это важно в открытых отношениях, где появляются и другие люди, кроме вас двоих.

Если однажды подорвать доверие человека, затем восстановить его будет очень трудно, отмечает Зои Кросс. Поэтому лучше сразу обсуждать все детали и границы: что для каждого из вас предательство, а что – просто норма общения.