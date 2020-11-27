Быстрый ритм жизни, постоянные изменения и потоки информации отовсюду – все это провоцирует частые стрессы и чувство тревоги. К счастью, существуют конкретные техники, которые помогут справиться с негативными ощущениями.

О прострых способах успокоиться и вернуть себя в момент "здесь и сейчас" за несколько минут рассказывает Life24

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Практика 5-4-3-2-1

Помогает вернуться к реальности благодаря концентрации на 5 органах чувств:

Оглянитесь и медленно сосчитайте 5 предметов вокруг себя: блокнот, ручка или коробка конфет. Так вы сразу переключите свое внимание с негативных мыслей на простые и знакомые вам предметы.

вокруг себя: блокнот, ручка или коробка конфет. Так вы сразу переключите свое внимание с негативных мыслей на простые и знакомые вам предметы. Прислушайтесь и выделите 4 звука вокруг себя: это может быть шум машин за окном, смех соседа за стеной или гудение вашего ноутбука. Мы часто не обращаем внимания на большинство звуков вокруг себя и здесь главное – заметить их.

вокруг себя: это может быть шум машин за окном, смех соседа за стеной или гудение вашего ноутбука. Мы часто не обращаем внимания на большинство звуков вокруг себя и здесь главное – заметить их. Задействуйте тактильные ощущения: попробуйте на ощупь 3 текстуры предметов возле вас и на несколько секунд подумайте об этом: какое холодное и твердое кольцо, насколько мягкий и теплый плед, какая гладкая поверхность чашки и тому подобное.

предметов возле вас и на несколько секунд подумайте об этом: какое холодное и твердое кольцо, насколько мягкий и теплый плед, какая гладкая поверхность чашки и тому подобное. Остановитесь и почувствуйте 2 любых запаха : возможно, из окна доносится запах осенних листьев или ваши руки чуть-чуть пахнет кремом?

: возможно, из окна доносится запах осенних листьев или ваши руки чуть-чуть пахнет кремом? Наконец, попробуйте почувствовать 1 вкус. Проще будет, если рядом стоит какой-то напиток или еда.

Концентрация на органах чувств – хороший способ отвлечься от плохих мыслей / Фото Unsplash

Осознанное дыхание

Дыхание происходит неосознанно, как обычный физиологический процесс. Однако стоит начать концентрироваться на дыхании, как вы поймете, что думать над чем-то еще при этом – практически невозможно:

Вдыхайте и выдыхайте очень медленно. Обратите внимание на то, как воздух входит в ваше тело и выходит, как поднимаются и опускаются грудь и живот. Представьте весь тот путь, которое проходит воздух по вашим органами, от вдоха носом до выдоха ртом. Задержитесь на короткий миг между вдохом и выдохом и осознайте это короткое мгновение спокойствия.

Это чем-то напоминает медитацию, и всего несколько циклов такого дыхания помогут замедлить водоворот мыслей в голове.

Дыхательная практика позволяет не думать ни о чем другом/Фото Pexels

Практика "делаю-думаю-чувствую"

Периодически спрашивайте себя: "Что я делаю? О чем думаю? Что я сейчас чувствую?». Если отвечать честно, то это очень хорошо возвращает в состояние "здесь и сейчас", помогает иногда осознать очень неожиданные для себя вещи.

Похожий вариант этой практики, который снижает уровень тревоги, стоит попробовать в момент стресса или переживания из-за негативной ситуации. Записывать себе ответы на эти вопросы, а также попробуйте четко ответить на такие: "Почему я переживаю эти эмоции сейчас? Что плохого произойдет? Какой худший вариант? Какова вероятность того, что это произойдет? Что я могу сделать прямо сейчас, чтобы избежать этого? ".

Записывайте все, что вы чувствуете, чтобы лучше понимать свои эмоции/ Фото Unsplash

Концентрация на одном предмете

Если вы чувствуете, что внутри вас бушуют эмоции, а мысли – путаются, попробуйте сконцентрироваться на любом предмете около вас. Смотрите только на него и опишите до мелочей: его форму, цвет, размер, текстуру, все малейшие детали. Далее, подумайте: зачем этот предмет здесь и какова его роль в общем, что мы с ним делаем и для чего его используют другие. А пока вы будете буквально на части разбирать этот предмет, сможете отвлечься от дурных мыслей.

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Эти практики не смогут решить любую проблему, однако в конкретный момент тревоги и беспокойства они успокоят вас и помогут посмотреть на ситуацию со стороны.