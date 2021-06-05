Как избежать ссор из-за денег в паре 5 ценных советов

Начиная жить вместе, молодые пары сталкиваются с распространенной проблемой: как же теперь распределять бюджет? Эта тема становится источником регулярных конфликтов у влюбленных. Все дело в неправильном подходе к ведению общего бюджета.

К счастью, объясниться с партнером и прийти к компромиссу, планируя семейный бюджет, не так трудно. Попробуйте соблюдать несколько полезных советов – и тема финансов больше никогда не будет причиной для ссор в вашей семье.

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1. Правила изначально

Нельзя полагаться изначально на легкомысленное "как-то будет". Первый шаг к пониманию – это сразу установить понятные и комфортные для вас обоих правила.

Не перенимайте полностью "проверенные" системы ведения бюджета – разработайте свою, с учетом всех нюансов. В процессе вы будете ее корректировать, но основные ценности желательно обсудить еще до того, как вы начали жить вместе.

2. Будьте откровенны

Выберите день, когда вы никуда не спешите, и спокойно обсудите финансовые вопросы. Не скрывайте ничего от партнера, не завышайте свои доходы и честно говорите о том, какие расходы для вас в приоритете. Рассказывать партнеру как о положительных, так и об отрицательных финансовых моментах – это нормально, вы учитесь доверять друг другу и решать проблемы вместе.

Говорите о финансовых проблемах сразу / Фото Pexels

3. Используйте приложения

Многим людям трудно открыться и доверять даже самым родным, если вопрос касается денег. В этом вам помогут специальные приложения для контроля финансов. К ним есть доступ нескольким людям, поэтому и вы и ваш партнер легко смогут увидеть, кто и на что тратит средства. Это очень упрощает ведение общего бюджета.

4. Все систематизируйте

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Определите, кто отвечает за то, чтобы вовремя подать показатели, а кто – за их оплату, на ком лежит обязанность оплатить из общего счета за услуги интернет-провайдера, а кто берется за ежемесячную оплату кредитов.

Составьте систему оплаты счетов / Фото Unsplash

Создайте четкую электронную (или просто в блокноте) систему оплаты регулярных платежей. В противном случае каждый будет полагаться на партнера, а после просроченных сроков оплаты, могут возникнуть ссоры.

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5. Определите причины конфликтов

Тема денег часто бывает болезненной из-за прошлого опыта: негативные установки из семьи, бедность, случаи мошенничества и тому подобное. Поэтому вам может быть трудно спокойно относиться к финансам. Попробуйте определить причину ваших конфликтов из-за финансов, почему деньги вызывают у вас такие эмоции. Это поможет разобраться в себе и не срывать свою злость на партнера.