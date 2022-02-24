Как изменились знаменитые места из легендарных фильмов: крутые фото

24 февраля 2022 , 08:08
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Источник:

инстаграм thennowmovielocations

Годы идут, и ничто не остается на месте. Об этом хорошо знает блогер по имени Пол, который демонстрирует, как со временем изменились разнообразные локации из легендарных фильмов.

Мужчина уже побывал во многих фильмах и сериалах. Среди них: "Один вдома", "Во все тяжкие", "Форрест Гамп" и т.д. Поехали смотреть, как сейчас выглядят известные многим места из популярных лент!

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"Один вдома"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Во все тяжкие"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Назад в будущее"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Психо"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Форрест Гамп"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Охотники за привидениями"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Инопланетянин"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Оно" (1990 год)

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Мальчишник в Вегасе"

Фото инстаграм thennowmovielocations

"Рокки"

Фото инстаграм thennowmovielocations

 

Автор: Петро Синєокий