Как изменились знаменитые места из легендарных фильмов: крутые фото
Источник:инстаграм thennowmovielocations
Годы идут, и ничто не остается на месте. Об этом хорошо знает блогер по имени Пол, который демонстрирует, как со временем изменились разнообразные локации из легендарных фильмов.
Мужчина уже побывал во многих фильмах и сериалах. Среди них: "Один вдома", "Во все тяжкие", "Форрест Гамп" и т.д. Поехали смотреть, как сейчас выглядят известные многим места из популярных лент!
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"Один вдома"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Во все тяжкие"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Назад в будущее"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Психо"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Форрест Гамп"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Охотники за привидениями"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Инопланетянин"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Оно" (1990 год)
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Мальчишник в Вегасе"
Фото инстаграм thennowmovielocations
"Рокки"
Фото инстаграм thennowmovielocations