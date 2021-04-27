Американской актрисе Донне Д'Эрико уже 53 года, однако она продолжает поражать фанатов яркой внешностью на своей странице в инстаграме. Кажется, что ее возраст остановился на 25 – и дальше она просто не старела.

Американская актриса и модель итальянского происхождения Донна Д'Эрико сыграла одну из главных ролей в культовом сериале "Спасатели Малибу" – Донны Марко. И хотя с тех пор прошло уже более 20 лет, женщина выглядит так же великолепно, как и в 90-х годах!

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Она продолжает сниматься в фильмах, выступать на телевидении и работать в качестве модели, выглядя при этом даже лучше, чем во времена своей молодости.

Каждое фото, которое женщина выкладывает в соцсети, вызывает бурю эмоций у ее поклонников. Они не замечают на изображении ничего, кроме прекрасной фигуры актрисы. Донна же признается, что ее образ в соцсетях не совсем похож на то, какой ее знают родные:

Я могу позировать для фото и выглядеть как соблазнительная модель, однако в жизни я очень застенчивая,

– призналась в описании под одним фото актриса

Некоторые могут сказать, что женщина без сомнения обращалась за помощью к пластическим хирургам, ведь выглядеть так без постороннего вмешательства в 53 года просто невозможно. Донна Д'Эрико и не скрывает, что в свое время ей действительно пришлось лечь под нож, чтобы снова чувствовать себя уверенно в бикини. Она призналась, что из-за рождения 2 детей, у нее было много лишней кожи на животе и плечах, поэтому решилась на подтяжку рук, живота и липосакцию.

Однако для того, чтобы удержать такой прекрасный результат, актрисе приходится ежедневно работать над этим:

Я правильно питаюсь, ежедневно тренируюсь, поэтому я действительно этого заслуживаю,

– рассказала Донна