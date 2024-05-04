Не утратили свою актуальность: парфюмы 2000-х, которым стоит дать второй шанс этим летом

Парфюмерный мир постоянно развивается, представляя все новые и новые ароматы. Однако иногда хочется чего-то хорошо знакомого и всегда актуального.

Каким популярным 20 лет назад духам можно попробовать дать второй шанс этим летом, рассказываем далее.

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Elizabeth Arden – Green Tea

Аромат выпустили еще в конце 90-х, но настоящий успех он получил уже в 2000-х. "Green Tea" в свое время дал старт моде на духи с нотой чая и до сих пор остается актуальным.

Хотя с первого взгляда аромат, кажется, пахнет просто цитрусами, при дальнейшем знакомстве композиция оказывается намного богаче и глубже.

Как выглядит парфюм: смотрите фото

Lancome – Miracle

Если в 2000-х этот аромат был слишком популярным, то к сегодняшнему дню эта усталость точно прошла. Это чистый аромат радости и счастья – перечный, пряный, теплый, фруктовый, не теряющий своей красоты годами.

Что это за парфюм: смотрите фото

Juicy Couture – Juicy Couture

В этом аромате можно найти самую трендовую ноту 2000-х – арбуз в симфонии с зеленым яблоком и мандарином. Такой аромат точно добавит лету красок и будет неповторимым дополнением к ярким образам.

Парфюм Juicy Couture: смотрите фото

Chanel – Chance

Это парфюм-легенда, который невозможно не любить. Аромат с розовым перцем, свежими фруктовыми нотами и землистыми нотами пачули в комплекте с водянистым аккордом розового гиацинта – то, что надо для ностальгических летних вечеров.

Как выглядит аромат: смотрите фото

Versace – Versence

Это абсолютно универсальный и в некотором смысле вечный аромат для теплого времени года.

Как узнать парфюм: смотрите фото

Он содержит цитрусы, кардамон и инжир, что вместе образуют нежное и одновременно свежее сочетание, которое идеально будет раскрываться теплыми днями.