Самый счастливый цвет: как 83-летняя женщина живет в собственном "зеленом мире"

83-летняя Элизабет Свитхарт из Нью-Йорка обожает зеленый, поэтому она носит одежду только такого цвета, а также украсила свое жилье в изумрудных и нефритовых оттенках. За свою любовь к одному цвету она получила звание "Зеленой леди Бруклина".

В течение последних 30 лет Элизабет живет только в "зеленом мире". Она также красит волосы в зеленый цвет, делает соответствующий макияж и маникюр.

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Самый счастливый цвет – зеленый

Элизабет Свитхарт имеет 400 тысяч подписчиков в инстаграме, которые восхищаются ее невероятным стилем. В 83 года женщина продолжает создавать невероятные образы, красит волосы и подбирает трендовую одежду. И все это только одного цвета – зеленого. Как объяснила Элизабет, этот цвет – самый счастливый для нее.

В течение жизни я носила много цветов, но зеленый приносит мне больше всего счастья. С ним легко жить,

– поделилась Элизабет.

Элизабет Свитхарт, которая окружила себя зеленым цветом: смотрите фото

В телешоу This Morning 83-летняя Элизабет Свитхарт продемонстрировала не только свой образ, но и зеленый интерьер своего дома. Ее кухня оформлена в одной палитре изумрудных, нефритовых и лаймовых оттенков. Ковры, стулья, горшки с растениями, посуда, разделочные доски, кастрюли и даже кофеварка – все зеленого цвета.

"Зеленая леди Бруклина" показала свое жилье: смотрите видео

Элизабет добавила, что зеленый цвет делает счастливой не только ее, но и всех людей, что ее окружают. Так, прохожие всегда улыбаются, когда ее видят, говорят комплименты и хотят сфотографироваться.

83-летняя женщина призналась, что любовь к зеленому цвету пришла неожиданно. Почти всю жизнь она работала художницей и создавала принты в швейной промышленности. Однажды она сознательно решила создать исключительно зеленый гардероб и изменить интерьер в доме. Муж Элизабет Роберт поддержал ее в этом, а сама женщина признается, что яркие образы и популярность никак ее не смущают.