Тату-мастер из Северной Каролины Келли Каповски уже 6 лет работает в этой индустрии. Он рассказал, на что новичкам стоит обращать внимание при выборе мастера и салона, а каких вещей стоит остерегаться.

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Атмосфера в салоне

По словам Келли, приходя в салон, сразу обращайте внимание, чувствуете ли вы себя здесь спокойно и уверенно. Если работники как-то игнорируют ваши вопросы, хамят вам и т.д., лучше покинуть это место.

Особенно это касается новичков , которые и так часто волнуются перед татуировкой. Этот процесс должен ассоциироваться у вас с приятными воспоминаниями и радостью нового опыта, а не с дискомфортом.

Чистота в салоне

Самое важное – то ваша безопасность. В этом случае стоит обращать внимание на малейшие мелочи , даже на чистоту самого салона: "Убедитесь, что нигде не лежит мусор, особенно у рабочего места мастера. Это может вызвать перекрестное загрязнение во время процесса татуажа", – советует Келли Каповски.

Попросите показать, как работники салона утилизируют иглы и стерилизуют инструменты. Нанесения тату часто сопровождается кровью, поэтому чистота и продезинфицированное оборудование крайне важны для вашего здоровья и других клиентов.

Убедитесь, что все инструменты стерильные / Фото Pexels

Портфолио мастера

Если вы раньше не видели, в каком стиле работает мастер, то готовая татуировка может вас сильно удивить. Обязательно попросите портфолио или посмотрите его работы в соцсети , чтобы убедиться, что вам нравится такой стиль и уровень исполнения: "Убедитесь, что это идеально вам подходит", – говорит Келли.

Что может быть приятнее звука, с которым открывают вино? Ведь это означает, что следующие несколько часов пройдут в приятной компании изысканного вина из коллекции SHABO. Заказать любимое вино, не выходя из дома, можно здесь.

На вас не должны давить

Для кого-то его тату имеет особое, символическое значение, а кому-то просто визуально нравится картинка. В любом случае это отражение вашего внутреннего мира и вкуса. Поэтому избегайте мастеров, которые упорно пытаются изменить дизайн или целый рисунок и морально на вас давят из-за этого. Ведь потом вам носить этот рисунок на своем теле всю жизнь.

Тату-мастер не должен вам навязывать свое мнение / Фото Pexels

Вы должны получить инструкцию

Качество рисунка зависит не только от мастерства нанесения, но и от домашнего ухода. Мастер должен уметь решать проблемы, которые возникают до и после процедуры: "Убедиться, что вы получите инструкции по уходу и вместе пройдете процесс ухода за своим новым татуировкой", – объясняет Келли.

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