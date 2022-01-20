Перед вами 10 романтических и просто замечательных поступков, которые совершили ребята для своих девушек. Любимым это так понравились, что они не смогли не поделиться своей радостью с другими людьми. Любите и чаще удивляйте друг друга!

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Девушка хотела заплести волосы себе, но не получилось. Парень теперь смотрит обучающее видео, как плести косичку

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"Утром сказала, что плохо спала. Поэтому парень приготовил мне обед на работу"

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Парень самостоятельно сделал это девушке на день рождения

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"Недавно сказала, что общая подружка делает красивые украшения. Вот что он мне сегодня подарил"

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Милое пирожное для любимой!

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"У нас не было денег на колечко, когда женились. А сегодня муж удивил меня вот этим"

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"Спросила у мужа, не хочет ли поменяться местами, чтобы он мог любоваться красивым видом". Согласился и пересел!

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Муж помогает жене нарастить ресницы

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Обувь натерла ногу девушки, поэтому парень отдал свою

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Виды ночного города, нежные взгляды и признание в любви – сделайте глоток любимого красного сухого от SHABO и запомните этот особенный вечер на вкус. Выбирайте самое романтичное красное в интернет-магазине SHABO.

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