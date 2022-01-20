Перед вами 10 романтичних і просто чудових вчинків, які зробили хлопці для своїх дівчат. Коханим це настільки сподобалися, що вони не змогли не поділитися своєю радістю з іншими людьми. Любіть і частіше дивуйте один одного!

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Дівчина хотіла заплести волосся собі, але не вийшло. Хлопець тепер дивиться навчальне відео, як плести косу

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"Зранку сказала, що погано спала. Тому хлопець приготував мені обід на роботу"

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Хлопець самотужки зробив це дівчині на день народження

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"Недавно сказала, що спільна подружка робить красиві прикраси. Ось, що він мені сьогодні подарував"

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Миле тістечко для коханої!

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"В нас не було грошей на колечко, коли одружувалися. А сьогодні чоловік здивував мене ось цим"

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"Спиталася в чоловіка, чи не хоче він помінятися місцями, щоб міг любуватися красивим краєвидом". Погодився і пересів!

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Чоловік допомагає дружині наростити вії

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Взуття натерло ногу дівчини, тому хлопець віддав своє

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Оригінально!

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