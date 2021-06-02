Первая любовь: парень, который женился на 71-летней женщине, рассказал о своем браке

В свое время 18-летний Гэри Хардвик ошеломил всю семью. Он решил жениться на 71-летней женщине по имени Альмеда, в которую безумно влюбился.

Ему все удалось! Сейчас пара собирается праздновать уже 6 годовщину свадьбы.

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"Молодожены" познакомились в очень нестандартных условиях. Гарри было всего 18 лет, когда он впервые увидел 71-летнюю Альмеду. Случилось это в 2015 году на похоронах: женщина прощалась со своим сыном Робертом.

Несмотря на то, что между ними разница в 53 года, Гэри и Альмеда влюбились друг в друга. Юноша сразу пригласил женщину на романтическое свидание: букет роз, приятный разговор на лавочке под лунным светом – тогда они и поцеловались.

Уже через две недели Гэри сделал Альмеде предложение, и они очень быстро поженились. Пара переехала в дом невесты, где также проживал ее внук, который на 3 года старше мужа.

Интересно, но практически все родственники влюбленных нормально восприняли такой брак. Даже мама и бабушка 18-летнего Гэри благословили их любовь.

Альмеда вспоминает, что тогда, в 2015 году, была в полном отчаянии. Она потеряла близких людей и подсознательно искала себе родственную душу.

Я была замужем за своего первого мужа Дональда 43 года. Когда он умер в 2013 году из-за осложнений от диабета, я оказалась одна. Я приходила на работу в слезах и мои коллеги спрашивали, что случилось. В глубине души я искала себе вторую половинку, – рассказывает женщина.

Гэри признается, что его очень часто спрашивают, почему он женился на старшей даме. Но, по его мнению, возраст – это действительно мелочь.

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"Я думаю, что дело в химии, а не в том, насколько велика разница в возрасте. Многие люди имеют отношения, и они одного возраста, но они не настолько совместимы через различные интересы и увлечения... Альмеда настолько душевно молодая, что нас никогда не волнует возраст, мы никогда об этом не задумываемся. Я просто знаю, что Бог ответил на мои молитвы в тот день, когда она пришла в мою жизнь", – говорит Гэри.

Еще один вопрос, который волнует многих людей – как пара занимается сексом. Гэри вспоминает, что они узнали друг друга в первую брачную ночь, и это было фантастично.

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"Это было прекрасно, за пределами моих самых смелых мечтаний. Она действительно женщина моей мечты, и физическая сторона наших отношений не может быть лучше", – честно признается муж.

Гэри и Альмеда действительно счастливы вместе. Вы можете следить за их жизню в тиктоке _garyandalmeda_ либо же инстаграме garyandalmeda