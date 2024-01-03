Как успевать все в новом году: 10 привычек высокопроизводительных людей

Оставаться продуктивным и иметь напряженный график – настоящий вызов. Конечно, хочется использовать время максимально эффективно, но иногда случается так, что половина дня прошла, а список дел до сих пор не выполнен.

Однако никто не продуктивен на 100% все время, поэтому не стоит забывать и об отдыхе. Как объединить релакс и продуктивность, а также какие привычки следует добавить в свою жизнь, чтобы быть более эффективным, рассказываем далее.

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Расставляйте приоритеты

Многие люди приходят на работу и сразу "ныряют" в электронную почту или мессенджеры, чтобы ответить на все сообщения, но это не совсем хороший план. Начиная новый день, следует очертить для себя ряд первостепенных дел, рекомендует доктор философии, тренер по производительности, автор и оратор Мелисса Гратиас.

Как только вы входите в переполненный вагон метро, который является вашим почтовым ящиком, вы отправляетесь в путь. Вы заботитесь о нуждах других людей. Расстановка приоритетов помогает вам оставаться сосредоточенным и активным,

– подчеркивает она.

Не забывайте двигаться

Ни для кого не секрет, что физические упражнения улучшают работу мозга. Исследования показывают, что включение физических упражнений в свой рабочий день может улучшить навыки тайм-менеджмента на 72%. Они также повышают энергию, побуждают человека выбирать более здоровую пищу в течение дня и улучшают сон, утверждает Кристал Коннер, лайф-коуч и ведущая подкаста "Как быть опасной женщиной".

Оптимизируйте свой список дел

Люди, ведущие ежедневный список дел, более продуктивны, чем те, кто этого не делает. Но используемые средства так же важны, как и сам список.

Экономьте последние 15 минут каждый день, чтобы обновить основной список задач. Удалите то, что вы завершили, добавьте новые дела, и найдите минутку, чтобы перевести дух и признать, что вы сделали работу как можно лучше,

– говорит Мелисса Гратиас.

Делайте перерывы

Перерывы необходимы для производительности. Когда у нас много дел, нам легче справиться с заданием вместо того, чтобы тратить время на отдых.

Занимайтесь делами, которые дают отдых аналитическим частям мозга и частям мозга, отвечающим за решение проблем: встаньте из-за стола, совершите небольшую прогулку, разомните мышцы, послушайте музыку и помедитируйте.

Избегайте пролистывания социальных сетей во время этих перерывов, потому что эта деятельность не дает префронтальной коре времени на отдых.

– подчеркивает эксперт по производительности.

Будьте креативны

Создание утренней привычки, которой вы с нетерпением ждете, поможет вам подняться с кровати и облегчит тяжелые чувства. В этом убеждена Айше Бирсель, лайф-тренер и автор книги "Создайте долгую жизнь, которую вы любите".

Я часто просыпаюсь с чувством испуга, опустошенности или пессимизма, и когда я чувствую это, все, что мне хочется – это откинуть одеяло и еще немного поспать. В то же время я обнаружила, что творчество – лучшее противоядие от пессимизма. Именно поэтому я приучила себя рано вставать, заваривать чай и брать в руки ручку и рисовать между 5 и 6 утра,

– делится своим опытом Айше Бирсель.

Перерывы необходимые для производительности / Фото Pexels

Не практикуйте многозадачность

Прагнете почати рік зі змін? Не обов'язково вдаватися до кардинальних перевтілень. Достатньо зробити невеликий крок – обрати білизну, яка підкреслить індивідуальність та допоможе відчути себе особливою. Український бренд Anabel Arto пропонує великий асортимент, що налічує понад 1000 найменувань, ексклюзивні вироби та трендові моделі. Тож кожна знайде свою ідеальну білизну, що посприяє змінам.

Многие уверены в том, что производительность тесно связана с многозадачностью, но на самом деле все наоборот. Если мы сосредоточимся на чем-нибудь одном, у нас больше шансов сделать это быстрее, чем жонглировать несколькими задачами.

Определите две-три важные задачи, которые нужно выполнить в течение дня. Не переходите к следующей задаче, пока то, над которым вы сейчас работаете, не будет завершено. Это избавит вас от попыток одновременно выполнять несколько задач и ощущения, будто вы ничего не завершили в конце дня,

– отмечает Кристал Коннер.

Устанавливайте и отслеживайте свои цели

Каждый месяц (или еженедельно) выделяйте время для оценки вашего прогресса в достижении целей.

Без целей вы блуждаете своей жизнью, сосредоточившись на земле прямо перед собой, а не на вершине горы вдали,

– говорит Гратиас.

Делегируйте, когда это возможно

Высвобождение времени может сделать человека более продуктивным, поэтому Кристал Коннер рекомендует делегировать задачи для более успешной личной и профессиональной жизни.

Делегируйте действия, которые могут быть выполнены более эффективно и быстрее кем-то другим. Это может означать, что вам придется нанять кого-то, кто поможет навести порядок в доме, заказать продукты, доставку пищи или передать задачи коллегам, которые лучше их решат,

– объясняет она.

Практикуйте сочувствие

Говорите "Я люблю тебя" в конце каждого дня, чтобы повысить производительность в будущем. Сначала это может показаться бессмысленным, но делайте это не менее 21 дня, чтобы это стало привычкой. Как только вы перепрограммируете свой мозг, вы поймаете себя на сочувствии к себе и избегаете самоуничтожающих замечаний типа: "Это было глупо с моей стороны".

Начните что-то новое

По мере того как мы растем лично и профессионально, трудно начинать что-то новое. Но наличие "ума новичка" может пойти только на пользу.

Как говорит Айше Бирсель, хоть это и противоречит здравому смыслу, но то, что мы лучшие, может сдержать нас. В то же время исследование неизведанного может привести к наиболее значимой работе.