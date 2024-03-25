Какие три ошибки чаще всего совершают любители комнатной зелени, и как их избежать, рассказал специалист по растениям и автор книги "Ты растешь, девчонка!" Кристофер Гриффин. Что важно учитывать во время декора дома домашними цветами, читайте дальше.

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Нехватка разнообразия

Выбирайте зелень разных форм, размеров и текстур. Разнообразный дисплей добавляет визуального интереса,

– говорит Гриффин.

Он советует заполнить свое пространство множеством растений, которые требуют одинакового ухода (например, потос, хлорофитум и монстера). Тогда не придется запоминать миллион случайных графиков полива.

Как выглядят растения в декоре: смотрите фото

Пустое вертикальное пространство

Кристофер Гриффин предлагает использовать вертикальное пространство жилья для лучшего визуального эффекта. Он рекомендует разместить красивые горшки на книжных полках и расставить по всему дому ампельные растения.

Подвешенные к потолку или закрепленные в кашпо на стенах висячие растения экономят пространство на полу, а также привлекают внимание, превращая ваше жилое пространство в пышный зеленый оазис,

– убежден эксперт.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Важно использовать вертикальное пространство: смотрите фото

Вазоны, что не подходят к дизайну

Рассмотрите материалы, цвета и формы, которые соответствуют вашему общему декору,

– отмечает Гриффин.

Вазоны должны подходить к дизайну: смотрите фото

Стальные контейнеры с порошковым покрытием будут лучше смотреться в современном пространстве, а терракотовые контейнеры, расписанные вручную, – в традиционной комнате.

Однако независимо от дизайна обязательно выбирайте горшки с дренажными отверстиями и соответствующими блюдцами, чтобы корни не загнивали от избытка воды.