К примеру, дочь Кэтрин Зеты-Джонс недавно появилась на праздновании собственного дня рождения в платье, которое 25 лет назад надевала ее мама. С 1999 года наряд вообще не изменился, поэтому эксперты дали несколько советов, как продлить жизнь любимым вещам.

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Звездные дети в платьях известных голливудских актрис

Дети голливудских звезд и икон стиля все чаще появляются на публике в платьях, которые когда-то надевали их матери. К примеру, дочь Кэтрин Зеты-Джонс Кэрис Дуглас недавно праздновала свой 21-й день рождения. На праздновании девушка появилась в платье, которое в 1999 году надевала актриса. Так, Кэтрин Зета-Джонс впервые появилась на публике в платье нежно-розового цвета в 1999 году на красной дорожке премии MTV Movie Awards.

Прошло 25 лет, а платье до сих пор выглядит невероятно хорошо. Течение времени совсем не оставило своего следа на нежном платье.



Кэтрин Зета-Джонс в платье в 1999 году / Фото WireImage



Дочь в том же платье в 2024 году / Фото из инстаграма @carys.douglas

И такой пример не один. Так, 18-летняя дочь актрисы Гвинет Пэлтроу, Эппл, также примерила знаменитое готическое платье своей матери от Александра Маккуина. Девушка продемонстрировала изысканный наряд на своей странице в инстаграме.

Гвинет Пэлтроу в платье в 2002 году и ее дочь Эппл в 2023 году: смотрите фото

Такую тенденцию поддержала и дочь Анджелины Джоли, Захара, которая появилась в платье матери на премьере фильма "Вечные" в 2021 году. К слову, сама голливудская актриса появлялась в этом платье на церемонии вручения премии "Оскар" в 2014 году.



Образ Анджелины Джоли на "Оскаре" в 2014 году / Фото FilmMagic



Дочь Джоли Захара в платье матери в 2021 году / Фото FilmMagic

Как сохранить наряд сквозь годы

Эксперты говорят, что хранить любимые вещи не так и просто. Историк моды Руби Редстоун отмечает, что это не просто развесить вещи в шкафу.

Чтобы любимое платье как можно дольше не теряло свой вид, все молнии и пуговицы должны быть застегнуты. Хранить вещи нужно в коробках или чехлах, где циркулирует воздух. По словам Редстоуна, пластиковые контейнеры, в которых вещи не дышат, наоборот способствуют размножению бактерий, которые могут повредить ткань.

Всегда храните свою одежду в сухой среде без значительных колебаний температуры. Лучше, чтобы температура воздуха была несколько прохладнее комнатной, а чехол для одежды станет лучшим вариантом для хранения вещей.

Также стоит учитывать, из какой именно ткани изготовлены вещи. Так, натуральные волокна, такие как шелк, шерсть или хлопок могут дольше сохранять свой вид, чем синтетические.