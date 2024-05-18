До прикладу, донька Кетрін Зети-Джонс нещодавно з'явилася на святкуванні власного дня народження у сукні, яку 25 років тому одягала її мама. Від 1999 року вбрання взагалі не змінилося, тому експерти дали кілька порад, як продовжити життя улюбленим речам.

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Зіркові діти у сукнях відомих голлівудських акторок

Діти голлівудських зірок та ікон стилю все частіше з'являються на публіці у сукнях, які колись одягали їхні матері. До прикладу, донька Кетрін Зети-Джонс Керіс Дуглас нещодавно святкувала свій 21-й день народження. На святкуванні дівчина з'явилася у сукні, яку в 1999 році одягала акторка. Так, Кетрін Зета-Джонс вперше з'явилася на публіці у сукні ніжно-рожевого кольору у 1999 році на червоній доріжці премії MTV Movie Awards.

Минуло 25 років, а сукня й досі має неймовірний вигляд. Плин часу зовсім не залишив свого сліду на ніжній сукні.



Кетрін Зета-Джонс у сукні в 1999 році / Фото WireImage



Донька у тій же сукні у 2024 році / Фото з інстаграму @carys.douglas

І такий приклад не один. Так, 18-річна дочка акторки Гвінет Пелтроу, Еппл, також приміряла знамениту готичну сукню своєї матері від Олександра Маккуїна. Дівчина продемонструвала вишукане вбрання на своїй сторінці в інстаграмі.

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Таку тенденцію підтримала й донька Анджеліни Джолі, Захара, яка з'явилася у сукні матері на прем'єрі фільму "Вічні" у 2021 році. До слова, сама голлівудська акторка з'являлася у цій сукні на церемонії вручення премії "Оскар" у 2014 році.



Образ Анджеліни Джолі на "Оскарі" у 2014 році / Фото FilmMagic



Донька Джолі Захара у сукні матері у 2021 році / Фото FilmMagic

Як зберегти вбрання крізь роки

Експерти говорять, що зберігати улюблені речі не так і просто. Історик моди Рубі Редстоун наголошує, що це не просто розвішати речі у шафі.

Щоб улюблена сукня якомога довше не втрачала свій вигляд, усі блискавки та гудзики повинні бути застібнуті. Зберігати речі потрібно у коробках або чохлах, де циркулює повітря. За словами Редстоуна, пластикові контейнери, в яких речі не дихають, навпаки сприяють розмноженню бактерій, які можуть пошкодити тканину.

Завжди зберігайте свій одяг у сухому середовищі без значних коливань температури. Найкраще, щоб температура повітря була дещо прохолоднішою за кімнатну, а чохол для одягу стане найкращим варіантом для зберігання речей.

Також варто враховувати, з якої саме тканини виготовлені речі. Так, натуральні волокна, такі як шовк, вовна чи бавовна можуть довше зберігати свій вигляд, аніж синтетичні.