Простой секрет красоты: как избавиться от "гусиных лапок" вокруг глаз

Маленькие морщины вокруг глаз, известные как "гусиные лапки", могут возникать с возрастом или в результате мимической активности. Часто они едва заметны, но со временем становятся более выраженными, и от них хочется избавиться.

Как наиболее эффективно избавиться от мимических морщин возле глаз дома или на какие процедуры специалистов обратить внимание, рассказываем далее.

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Как избавиться от "гусиных лапок"

Маленькие морщинки вокруг глаз могут уйти в результате уходовых и коррекционных процедур, в частности массажа. Его можно выполнять у специалиста или самостоятельно дома с использованием уходовых средств: сывороток и кремов, направленных на увлажнение.

По словам косметологов, все действия должны быть направлены на восстановление гидролипидной мантии, что особенно актуально в весенний период.

Эксперты добавляют, что в основе правильного ухода также должны быть грамотно подобранные домашние процедуры в соответствии с типом кожи. Очень хорошо, как отмечают эксперты, работают специальные пилинги для зоны вокруг глаз в сочетании с домашним уходом.