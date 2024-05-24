"Метод брошенной корзины": как простой лайфхак может спасти семейный бюджет

Каждый покупатель хотел бы сэкономить деньги во время шопинга. Есть разные способы экономии при совершении покупок, и один из них – "метод брошенной корзины".

Об этом способе рассказывала домохозяйка и блогер Кэролайн на своей странице в тиктоке. Ее метод помогает сэкономить на покупке техники, одежды и продуктов до 50%.

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Как работает "метод брошенной корзины"

Кэролайн рассказала, что сама постоянно пользуется "методом брошенной корзины". Так, во время шопинга в интернете женщина сначала добавляет товар в свою корзину, но не покупает сразу. Женщина ждет несколько часов или даже дней, чтобы продавец прислал скидку. Иногда специальные предложения помогают сэкономить до почти половины стоимости товара.

Сайт может прислать вам скидку до 50%, которую вы можете использовать. Они думают так: лучше выполнить заказ по более низкой цене, чем не получат его вообще,

– рассказала Кэролайн.

Она также перечислила онлайн-магазины, которые присылают такие специальные предложения.

Как работает "метод брошенной корзины": смотрите видео

Кэролайн добавила, что "метод брошенной корзины" спасает семейный бюджет, ведь позволяет экономить немало средств.

К слову, пользователям сети очень понравился такой совет. Они отмечают, что "метод брошенной корзины" действительно работает. Большинство из них уже давно пользуется таким лайфхаком и экономит на покупках 10 – 30%.