Как наносить бронзер для сияющего лица: простые лайфхаки

Бронзер - один из тех недооцененных элементов, которые иногда остаются на дне косметички незамеченными. Однако это совершенно незаслуженно, ведь это средство может создать изысканный блеск на лице.

Как правильно наносить бронзер, чтобы получить хороший эффект и по-настоящему оценить свойства этого средства, рассказываем далее.

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Что делает бронзер

Основная цель средства – имитировать воздействие солнца на кожу, создавая эффект золотистого загара.

Бронзеры – это простой способ добавить красивого сияния коже без воздействия солнечных лучей. Их выпускаются в различных формах – стики, кремы и пудры – и обычно все они имеют блеск,

– говорит визажистка Сара Эган.

Она добавляет, что этот продукт часто путают с контурингом, который используется для того, чтобы углубить тени на лице, но они кардинально разные. В то время как бронзер отличается оранжевыми и золотистыми тонами с мерцанием или сиянием, контур имеет серые оттенки и матовое покрытие.

Как выглядит макияж с бронзером: смотрите фото

Как наносить бронзер

Есть несколько разных подходов, которые можно применить в зависимости от эффекта, который хотите достичь.

Для более естественного вида, который идеально подходит для повседневного ношения, наносить средство следует на те места на лице, куда попадает солнце.

Начните с нанесения в виде буквы "U" от одного виска вверх вдоль линии волос и закончите на другом виске. Затем нанесите бронзер в форме "W" на скулы и нос. Вы также можете нанести его на кончик подбородка,

– делится визажист Брайан Кантор.

Зато для более драматического образа, что будет веять гламуром, нанесите бронзер в форме "3" на обе стороны лица от виска вниз вокруг глаза и под скулой, а затем обратно к уху и вниз и через линию челюсти, останавливаясь перед подбородком.

Вы также можете нанести бронзер для контура носа, создав линию вдоль. Завершите, только прикоснувшись к линии волос,

– добавил Кантор.

В то же время для эффекта сплошного сияния не ограничивайтесь лицом. Вы также можете нанести средство на тело. Он не только создаст временный бронзовый эффект, но и поможет выровнять тон кожи, создавая безупречный вид.