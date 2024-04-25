Эффектный и милый аксессуар: как модно интегрировать бант в прическу

Банты для волос вот уже несколько сезонов не выходят из трендов и официально приобрели статус главного модного аксессуара года.

Как стильно интегрировать эту деталь в прически, чтобы выглядеть актуально и модно, рассказываем далее.

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Как стильно носить банты

Бантики снова врываются в тренды. Сейчас этим милым аксессуаром одержимы не только все модницы соцсетей, но и мировые знаменитости, в частности Зендея, Николь Кидман, Сара Джессика Паркер, Зои Кравиц и Хейли Бибер.

Такая популярность вполне логична, ведь банты – действительно простой и эффектный способ добавить изюминку к любому образу. Им можно дополнить как вечернюю прическу для выхода в свет, так и повседневную модный образ с джинсами.

В то же время самое главное преимущество бантов в том, что нет способа носить их неправильно. Например, их можно сочетать с высокими и низкими хвостами, косами, пучками и зачесанными назад волосами. Волшебным образом они способны добавить любой прическе нотки шика и элегантности.

Как носит бант Сара Джессика Паркер: смотрите фото

Кроме того, не стоит бояться экспериментировать с бантами в волосах: поиграть можно как с размером, так и цветом аксессуара. Самым беспроигрышным и стильным вариантом станет черная лента – она может быть как большой и длинной, как у Сары Джессики Паркер, так и небольшой, но объемной, как у Николь Кидман.

Как носит бант Николь Кидман: смотрите фото

Если бантики совсем крошечные, то можно игриво разбросать их на локонах, как это сделала Хейли Бибер.

Как носит банты Хейли Бибер: смотрите фото

В общем единого правильного варианта здесь нет. С бантами можно смело экспериментировать, интегрируя их в разнообразные образы.