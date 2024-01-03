Кстати, избавляться от ненужных вещей – это важная, но не единственная опция. Другие секреты, которые подскажут, как навести порядок в шкафу, рассказываем дальше.

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Смените вешалки

Вешать тонкую шелковую блузку на толстую деревянную вешалку – это пример нерационального использования места. Профессиональные организаторы Бриана и Эрика Спруил советуют использовать тонкие вешалки и крючки для вешалок.

Тонкие вешалки из пластмассы удвоят пространство вашего шкафа и сохранят вашу одежду в порядке. Крючки для вешалок позволяют повесить одну вешалку на другую, а также создают дополнительное пространство при подвешивании одинаковых предметов,

– говорят эксперты.

Купите органайзеры для гардероба

Органайзеры могут существенно изменить пространство в вашем шкафу. Как и ящики, они позволяют хранить составленные предметы, которые вы регулярно вешаете, включая джинсы, свитера и топы.

В отличие от подвешивания вещей, использование подвесного органайзера для шкафа занимает лишь часть того же места,

– говорит Шивон Альварес, эксперт по образу жизни.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Используйте каждый квадратный метр

Возможно, вы думаете, что у вас недостаточно места в шкафу, но, скорее всего, вы не используете все имеющееся у вас пространство. Эксперты предлагают изучить, как использовать каждый его кусочек.

То ли крючки, то ли плавающие полки, используйте пустое пространство на стене, чтобы повесить на крючки шляпы, ремни или украшения, или добавьте контейнеры для легких предметов, таких как шарфы, колготки или шляпы,

– отмечают Бриана и Эрика Спруил.

Учитывайте сезонность

Научитесь мыслить сезонно. В июле вам не понадобится доступ к рождественскому свитеру, а в январе легкие сарафаны. Все сезонные вещи можно хранить в пластиковых контейнерах под кроватью или на чердаке. Также следует реорганизовать вещи, которые занимают много места в шкафу, например, пальто.

Шкаф должен быть предназначен для одежды, которую вы носите каждый день, и если вы посмотрите на нее с этой точки зрения, то это позволит вам правильно организовать пространство и найти место для всех ваших вещей,

– говорит другой профессиональный организатор пространства Шантае Дакворт.

Добавьте дополнительную стойку и полки

Обязательно учитывайте вертикальное пространство. В зависимости от шкафа и длины одежды можно добавить дополнительную планку под свою сегодняшнюю. Возможно, придется переместить имеющуюся штангу в шкафу чуть повыше, но это простой и недорогой вариант увеличить вместительность шкафа.

Если у вас много дополнительных вещей, например обуви, можно добавить полки под или над подвесной штангой. Все, что нужно сделать, это измерить пространство и проявить созидательный подход.