До речі, позбуватися непотрібних речей – це важлива, але не єдина опція. Інші секрети, що підкажуть, як навести лад у шафі, розповідаємо далі.

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Змініть вішалки

Вішати тонку шовкову блузку на товсту дерев'яну вішалку – це приклад нераціонального використання місця. Професійні організаторки простору Бріана та Еріка Спруїл радять використовувати тонкі вішалки та гачки для вішалок.

Тонкі вішалки з пластмаси подвоять простір вашої шафи й збережуть ваш одяг у порядку. Гачки для вішалок дають змогу повісити одну вішалку на іншу, а також створюють додатковий простір під час підвішування однакових предметів,

– кажуть експертки.

Купіть органайзери для гардероба

Органайзери можуть істотно змінити простір у вашій шафі. Як і шухляди, вони дають змогу зберігати складені предмети, які ви регулярно вішаєте, включно з джинсами, светрами й топами.

На відміну від підвішування речей, використання підвісного органайзера для шафи займає лише частину того самого місця,

– каже Шивон Альварес, експерт зі способу життя.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Використовуйте кожен квадратний метр

Можливо, ви думаєте, що у вас недостатньо місця в шафі, але, радше за все, ви не використовуєте весь наявний у вас простір. Експерти пропонують вивчити, як використовувати кожен шматочок простору.

Чи то гачки, чи то плаваючі полиці, використовуйте порожній простір на стіні, щоб повісити на гачки капелюхи, ремені або прикраси, або додайте контейнери для легких предметів, таких як шарфи, колготки або капелюхи,

– зазначають Бріана та Еріка Спруїл.

Враховуйте сезонність

Навчіться мислити сезонно. У липні вам не знадобиться доступ до різдвяного светра, а в січні легкі сарафани. Усі сезонні речі можна зберігати в пластикових контейнерах під ліжком або на горищі. Також варто реорганізувати речі, які займають багато місця в шафі, наприклад, пальта.

Шафа має бути призначена для одягу, який ви носите щодня, і якщо ви подивитеся на неї з цього погляду, то це дасть вам змогу правильно організувати простір і знайти місце для всіх ваших речей,

– каже інша професійна організаторка простору Шантае Дакворт.

Додайте додаткову стійку та полиці

Обов'язково враховуйте вертикальний простір. Залежно від шафи й довжини одягу можна додати додаткову планку під свою нинішню. Можливо, доведеться перемістити наявну штангу в шафі трохи вище, але це простий і недорогий варіант збільшити місткість шафи.

Якщо у вас багато додаткових речей, наприклад взуття, також можна додати полиці під або над підвісною штангою. Усе, що потрібно зробити, це виміряти простір й проявити творчий підхід.