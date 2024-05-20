Если вы редко посещаете салон или отправляетесь на педикюр впервые, учтите несколько следующих рекомендаций и наслаждайтесь процедурой.

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Позаботьтесь об обуви

Если вы выбираете долговременное покрытие гель-лаком, выбором обуви можно не беспокоиться. Однако если вы пока присматриваетесь к лакам, необходимо позаботиться об обуви, которая будет оказывать наименьшее давление на ногти. Иначе вы можете повредить покрытие, даже несмотря на то, что в салоне мастер проследит, чтобы оно высохло.

Не готовьте ноги к педикюру заранее

Заранее обрабатывая стопы и ногти, вы можете сделать только хуже – деформировать форму ногтей и нанести травму коже пяток. К тому же неправильно обработав ноготь, вы повышаете вероятность дальнейшего его врастания. Чтобы избежать таких неприятностей, оставьте дело профессионалам.

Не стесняйтесь состояния своих стоп

Конечно, стоит придерживаться элементарных правил гигиены и стремиться к ухоженному виду ног, но чувствовать вину за несовершенное состояние стоп не следует.

Приходя на процедуру, вы делаете шаг к здоровым и красивым ногам, поэтому извиняться не за что. Даже если состояние ваших пяток оставляет желать лучшего, вы можете положиться на инновации в бьюти-индустрии и довериться современным новинкам.