Якщо ви рідко відвідуєте салон або вирушаєте на педикюр вперше, врахуйте кілька наступних рекомендацій та насолоджуйтеся процедурою.

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Подбайте про взуття

Якщо ви обираєте довготривале покриття гель-лаком, вибором взуття можна не перейматися. Однак якщо ви поки придивляєтеся до лаків, необхідно подбати про взуття, яке чинитиме найменший тиск на нігті. Інакше ви можете пошкодити покриття, навіть попри те, що в салоні майстер простежить, щоб воно висохло.

Не готуйте ноги до педикюру заздалегідь

Заздалегідь обробляючи стопи та нігті, ви можете зробити лише гірше – деформувати форму нігтів та нанести травму шкірі п'ят. До того ж неправильно обробивши ніготь, ви підвищуєте ймовірність подальшого його вростання. Щоб уникнути таких неприємностей, залиште справу професіоналам.

Не соромтеся стану своїх стоп

Звичайно, варто дотримуватись елементарних правил гігієни та прагнути до доглянутого вигляду ніг, але відчувати провину за недосконалий стан стоп не слід.

Приходячи на процедуру, ви робите крок до здорових і гарних ніг, тому перепрошувати немає за що. Навіть якщо стан ваших п'ят залишає бажати кращого, ви можете покластися на інновації в б'юті-індустрії та довіритись сучасним новинкам.