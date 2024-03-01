Эффектный и гармоничный вид: стилисты рассказали, как подобрать оттенок волос под цвет глаз

Выбирая, в какой цвет покрасить волосы, важно обращать внимание не только на тренды, но и на оттенок собственных глаз. Ведь удачно подобранный оттенок поможет сделать акцент на глаза, а образ будет иметь гармоничный и стильный вид.

Стилисты утверждают, что существуют базовые правила сочетания разных оттенков. Придерживаясь их, образ получится неповторимым.

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Как выбрать цвет волос, учитывая оттенок глаз

Каждая женщина рано или поздно начинает экспериментировать с волосами и выбирать новый оттенок. Кто-то стремится лишь освежить цвет, добавляя интересных акцентов, а другие – прибегают к кардинальным перевоплощениям. Выбирая новый цвет волос, необходимо учитывать цветотип внешности, а особенно – на глаза.

Дело в том, что зеленоглазым подходят оттенки, которые, к примеру, не будут сочетаться с карими глазами, и наоборот. Чтобы образ был гармоничным, необходимо учитывать и такие детали.

Итак, какие же оттенки волос подойдут к каждому цвету глаз – ниже в материале.

Зеленые глаза

Зеленые глаза имеют разнообразные захватывающие оттенки – от желто-зеленых до темно-изумрудных. Стилисты утверждают, что обладательницам таких оттенков глаз подойдут рыжие, терракотовые, светло-медные и карамельные волосы. Так, рыжие волосы создадут "огненный" контраст с глазами, а насыщенные карамельные оттенки подчеркнут бархатное тепло зеленоглазых.

Также зеленоглазым подходят светлые оттенки. К примеру, пепельно-русые волосы придадут образу женственности и нежности.

Кроме того, к зеленым глазам холодных тонов, которые имеют оттенки серого или голубого, подойдут холодные оттенки волос. Тогда стоит отдать предпочтение пепельно-русым или черным цветам. Это поможет сделать акцент на глазах.



Как подобрать цвет волос к оттенку глаз / Фото Freepik

Голубые глаза

Голубые глаза имеют невероятный вид с оттенками волос, которые приближены к цвету слоновой кости – максимально светлые. Блонд разных тонов – лучший вариант для голубоглазых. Особое место занимают платиновые или пепельные оттенки, которые в сочетании с голубыми глазами будут создавать изысканный образ.

Однако невероятно элегантно сочетаются голубые оттенки глаз с теплыми коричневыми оттенками – темный шоколад. Брюнетки, которые имеют холодный оттенок волос, также будут иметь эффектный вид.

Карие глаза

Обладательницам темно-карих глаз лучше отдать предпочтение таким оттенкам краски, которые будут на один – два оттенка светлее цвета глаз. Гармоничным будет сочетание с теплым медовым блондом, медными и рыжими оттенками. В то же время темные шоколадные и черные цвета волос добавят глазам глубины.

Что касается светло-карих глаз, то таким женщинам необходимо обратить внимание на блонд и карамельные оттенки. Они придадут взгляду теплоты и создадут эффект внутреннего сияния.



Правильно подобранный цвет волос создаст гармоничный образ / Фото Freepik

Серые глаза

Женщинам с серыми глазами стоит отдавать предпочтение натуральным естественным оттенкам. Дело в том, что платиновый блонд или же, наоборот, максимально темные и черные оттенки будут отвлекать внимание от глубокого серого цвета глаз. Поэтому лучше обратить внимание на пшеничные, золотистые или кофейные оттенки волос.