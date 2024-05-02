Гарантируют молодой вид: простые способы, которые помогут подтянуть кожу лица

Лицо может терять свой молодой и подтянутый вид из-за усталости, возрастных изменений или стресса.

Как улучшить состояние лица и предотвратить обвисание и дряблость кожи, рассказывает Life 24.

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Сбалансированный рацион

Для поддержания кожи в тонусе нужно добавить в свой рацион цельное молоко хорошего качества, сливочное масло и жирный греческий йогурт, а подсолнечное масло заменить на кокосовое.

Желе и тушеное мясо также помогут сделать кожу подтянутой, поскольку в этих продуктах содержится желатин. Он является строительным белком для коллагена.

Регулярные физические нагрузки

Регулярные занятия спортом – один из лучших способов красиво стареть. К примеру, упражнения на выносливость могут уменьшить влияние возрастных изменений на кожу, – в частности, они улучшают тканевый метаболизм.

Кроме того, полезными будут занятия аэробикой в бассейне.

Массаж и баня

Массаж может улучшать кровообращение и стимулировать выработку клеток, которые помогают образовывать соединительные ткани, такие как коллаген и эластин, сохраняющие упругость кожи.

Вместе с тем еженедельно можно посещать баню или сауну для улучшения кровообращения, а также делать косметические уходовые процедуры.