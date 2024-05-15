Как похудеть к лету: известная телеведущая Екатерина Осадчая поделилась секретами стройности

Уже через 2 недели наступит лето, поэтому украинская телеведущая Екатерина Осадчая поделилась своими секретами стройности. В сети она рассказала, как ей удается сбросить лишние килограммы.

Советы по похудению известная телеведущая опубликовала в сторис на своей странице в инстаграме. Перед тем, как делиться собственными секретами, Екатерина Осадчая создала опрос на тему: "Успеть до лета", и около 42% пользователей ответили о необходимости сбросить лишние килограммы, передает Life 24.

К теме Самый эффективный способ похудения: женщина сбросила 27 килограммов и рассказала, как ей это удалось

Екатерина Осадчая поделилась секретами похудения

В сети телеведущая рассказала, что планирует до лета сбросить 2 лишних килограмма. Поскольку почти половина пользователей также стремится похудеть до 1 июня, Екатерина Осадчая решила поделиться своими эффективными методами.

Звезда призналась, что никогда не была довольна своей фигурой. Именно поэтому Екатерина Осадчая добавила, что все время тщательно следит за тем, что ест.



Осадчая призналась, что всегда следит за тем, что ест / Скриншот

Кроме того, помогают поддерживать стройную фигуру и избавляться от лишних килограммов несколько простых правил. Так, Екатерина Осадчая отказывается от употребления сахара после 15:00. Это правило распространяется и на фрукты, поэтому их лучше употреблять в первой половине дня.

Также телеведущая придерживается раздельного питания. Осадчая объяснила, что она разделяет употребление, к примеру, каши и котлет на разные приемы пищи. Впрочем, салат можно добавлять ко всему.

Какой принцип раздельного питания Раздельное питание предполагает разделение на несколько приемов пищи различных продуктов. Так, белки и углеводы не сочетаются в один прием, ведь для их переваривания необходимы разные среды. Впрочем, такой принцип питания поддерживается немногими, ведь многие диетологи и нутрициологи считают такой рацион несбалансированным и видят в нем больше вреда, чем пользы.

Екатерина Осадчая рассказала, что поддерживать стройную фигуру помогает отказ от употребления хлеба. В то же время телеведущая употребляет большое количество воды в течение суток.



Советы по похудению от Екатерины Осадчей / Скриншот

Эти советы в комплексе помогают звезде поддерживать стройную фигуру. В шутку Екатерина Осадчая также добавила, что ее дети – это лучшая постоянная тренировка.



Екатерина Осадчая вместе с сыновьями / Скриншот

К слову, ранее Екатерина Осадчая также рассказывала, что имеет хорошую генетику, поэтому она не набирала лишнего веса после родов.

Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для предоставления медицинских заключений или рекомендаций по применению диеты. Если вам нужны такие рекомендации – обратитесь к врачу.