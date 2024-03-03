Как принять свое тело и приблизиться к любви к нему, поделилась психолог Марина Вильшанская. Об этих 5 важных шагах рассказывает Life 24.

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Благодарность телу

Пусть ваше тело пока не вызывает у вас восторга и эйфории, однако у вас 100% могут найтись причины для благодарности ему. Это может быть просто благодарность за жизнь глобально или вы можете вспомнить более конкретные примеры.

Возможно во время блекаутов ваше тело поднимало вас на 12 этаж, несмотря на то, что в глазах темнело и казалось, что сердце вот-вот выскочит из груди? А может вы мерзли 40 минут на остановке и после этого даже не заболели? Можете вспомнить бессонные ночи в бурные юные годы, после которых вы еще и шли на учебу или работу, а потом повторяли марафон?

Есть множество вещей, которые ежедневно для вас выполняет ваше тело и они не обязательно касаются внешности. Попробуйте каждый день подмечать, когда тело поддерживает, спасает, помогает вам и это поможет сместить акценты.

Установление нейтралитета

Наверняка желание полюбить себя полностью является вполне естественным и оправданным, но если сегодня вы не хотите даже смотреть на себя в зеркало, то ожидать от себя невероятной любви завтра – не реалистично как минимум.

Однако хорошей промежуточной целью может стать нейтральное отношение к собственному телу. То есть отношение, в котором нет места травле и постоянной критике, где вы не наказываете себя и не осуждаете. Где вы в товарищеских отношениях с телом, договариваться с собой и помогать себе.

Например, если вы хотите мотивировать себя посетить зал, можно не обзывать себя, а договориться, что после занятия вы сможете принять любимую ванну или напомнить себе, что спорт позволит вам стать выносливее.

Потребности в приоритете

Базовая вещь, которая часто остается без внимания – это основные потребности. Полноценный сон, хорошее и своевременное питание, стабильный питьевой режим, отдых и физическая активность – ваше тело нуждается в этом гораздо больше, чем тот модный скраб или патчи от синяков под глазами.

Пересмотрите свое отношение к собственным потребностям. Возможно вы часто пропускаете прием пищи из-за каких-то рабочих задач? Или пренебрегаете отдыхом, ради выполнения других обязанностей? Или чтобы посмотреть еще одну серию? Попробуйте заботиться о своих потребностях вовремя и вы заметите как меняется ваше отношение к себе в лучшую сторону.

Меньше = больше

Иногда мы так хотим преодолеть гору, что не замечаем, каким тяжелым может быть путь. А как только видим это, нас ожидает еще большая гора разочарования. Чтобы избежать этого, нужно разбить свою огромную цель на меньшие комфортные шаги.

Начните с постепенного добавления по одной привычке на 1-2 недели. Например, если ваша цель ложиться спать не позже 22.30, начните укладываться для начала на пол часа раньше привычного.

Если вы хотите внедрить здоровое питание, можно начать с того, чтобы добавлять больше овощей в свою тарелку. Можно выбирать прогулки, вместо спортзала или танцы, вместо фитнеса, если это вам более комфортно.

Вознаграждение вместо наказания

Возьмите себе за привычку подмечать сначала то хорошее, что произошло или получилось, вместо того, чтобы концентрироваться на недостатках. Ваш внутренний голос может по привычке говорить о том, как у вас ничего не получится, руки не из того места, а в голове вообще пусто, но стоит ли его слушать? Лучше всего мотивирует именно положительное подкрепление, поэтому вознаградить себя похвалить сработает гораздо эффективнее, чем в очередной раз обвинять себя.

Если вам не удалось пробежать километр, можно порадоваться, что вы вообще сегодня бежите, хотя утром так хотелось остаться в постели. Если вы не довольны своим питанием, можно подумать о том, какие есть причины вашего переедания сегодня и как можно их устранить в будущем.

Возможно вы снова с грустью заводите будильник, представляя как трудно будет проснуться, тогда что порадует вас в первые 15 минут пробуждения? Любимый кофе? Объятия с семьей? Или просмотр любимого шоу? Запланируйте для себя это и утро заиграет новыми красками.