Какие ошибки женщины часто допускают в хранении косметических продуктов и как на самом деле правильно о них заботиться, рассказываем далее.

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Храните лайнер для глаз только вертикально

Помощник для создания идеальных стрелок чаще всего просто лежит в недрах косметички. Именно поэтому он высыхает намного раньше, чем должен.

Лайнеры нельзя долго хранить горизонтально. Держать его следует только вертикально, причем стержнем вниз. Так он будет рисовать идеально четкие и графичные линии куда дольше.

Прячьте кремовые продукты от солнца

Если хотите, чтобы кремовые румяна или тени не испортились раньше указанного срока годности, то храните их в темных местах. На солнце бьюти-продукты с кремовой текстурой в прозрачной упаковке плавятся и теряют свои свойства. Идеальное место для таких средств – плотная и закрытая на замок косметичка.

Правильно сушите кисти

Все знают, что кисти для макияжа нужно часто мыть. Однако важно не только очищать их, но и правильно сушить.

Если оставлять их в вертикальном положении после мытья, они могут испортиться. Ворс должен высохнуть именно горизонтально – иначе просто посыплется.