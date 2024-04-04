Яких помилок жінки часто припускаються у зберіганні косметичних продуктів та як насправді правильно про них дбати, розповідаємо далі.

До теми Жодного шансу для бактерій: як правильно мити пензлики та спонжі для макіяжу

Зберігайте лайнер для очей тільки вертикально

Помічник для створення ідеальних стрілок найчастіше просто лежить у надрах косметички. Саме тому він висихає набагато раніше, ніж має.

Лайнери не можна довго зберігати горизонтально. Тримати його слід лише вертикально, причому стрижнем вниз. Так він малюватиме ідеально чіткі та графічні лінії куди довше.

Ховайте кремові продукти від сонця

Якщо хочете, щоб кремові рум'яна чи тіні не зіпсувалися раніше зазначеного терміну придатності, то зберігайте їх у темних місцях. На сонці б'юті-продукти з кремовою текстурою в прозорій упаковці плавляться і втрачають свої властивості. Ідеальне місце для таких засобів – щільна та закрита на замок косметичка.

Правильно сушіть пензлі

Усі знають, що пензлі для макіяжу треба часто мити. Однак важливо не тільки очищувати їх, а й правильно сушити.

Якщо залишати їх у вертикальному положенні після миття, вони можуть зіпсуватися. Ворс повинен висохнути саме горизонтально – інакше просто посиплеться.