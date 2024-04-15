Все делают стандартную ошибку: парикмахер рассказала, как правильно мыть голову
Источник:The Mirror
Многие люди моют голову совершенно неправильно. Хотя это и простая процедура, ошибиться здесь довольно легко.
В чем заключается распространенная ошибка и как вместо этого следует очищать волосы, рассказываем далее.
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Как правильно мыть голову
Мытье головы не является сложным процессом, однако некоторые делают это совсем не так, как нужно, – наносят шампунь на все волосы и сразу же смывают.
Однако на самом деле средство следует использовать дважды, а не один раз.
Первый раз очистит волосы от всей грязи и остатков продуктов, но когда вы сделаете это второй раз, шампунь действительно сможет сделать то, для чего он предназначен,
– объясняет парикмахер Фелисити Николь.
При этом, важно наносить шампунь только на кожу головы, а во время смывания он будет проходить через середину и концы волос.
Затем необходимо нанести кондиционер и маску на волосы, не затрагивая корни, и распутать пряди в душе пальцами или расческой с широкими зубцами.
Кроме того, не стоит забывать, что мыть волосы можно только 2-3 раза в неделю, потому что слишком частое мытье может привести их к сильному повреждению.