Также нуждаются в очистке: как правильно ухаживать за щетками для волос
Источник:Vogue
Каждый знает, как важно регулярно мыть голову, чтобы волосы были чистыми и здоровыми. Однако инструменты для ухода за ними также нуждаются в очистке.
Загрязненная щетка для волос может негативно влиять на кожу головы и волосы, поэтому ее тоже следует регулярно мыть. Как правильно заботиться о расческах, рассказываем далее.
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Как часто нужно мыть щетки для волос
Если расчесывать волосы грязной щеткой, на них будет переноситься вся грязь, мертвые клетки кожи и бактерии, которые там накопились. В худшем случае это может привести к раздражению или кожным инфекциям. Чтобы этого избежать, нужно регулярно чистить свои расчески.
Во-первых, после каждого использования стоит убирать со щетки остатки волос.
Во-вторых, то, как часто нужно мыть расчески зависит и от материала, из которого они сделаны, и от типа волос.
Например, обычно щетки для волос из синтетических материалов нужно мыть раз в неделю, но если у вас густые или жесткие волосы можно это делать раз в две недели.
Если вы используете средства для укладки или лаки для волос, то щетки нужно мыть еще чаще. В то же время если ваши расчески сделаны из дерева, их можно чистить реже.
Щетки для волос тоже нуждаются в уходе / Фото Freepik
Как мыть щетки для волос
Синтетические щетки из непористых материалов, силикона, твердого пластика или резины, довольно легко мыть. Для этого понадобится только вода и шампунь.
Сначала уберите все волосы с щетки, а затем замочите ее в мыльной воде примерно на 10 – 15 минут.
Если же вы используете деревянные расчески, или щетки из натуральных материалов, то сбрызните их мыльной водой из пульверизатора, руками потрите все загрязнения, промойте теплой водой и положите сушиться.