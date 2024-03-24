Поскольку кожа губ очень нежная, о ней нужно заботиться, чтобы она оставалась здоровой и мягкой. Как ухаживать за губами весной, рассказываем далее.

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Первый шаг – увлажнение

Прежде всего губы нуждаются в увлажнении. Только тогда кожа будет мягкая и нежная.

Хороший бальзам для губ хорошо справится с этой задачей. Наносить его следует каждую ночь, перед тем как лечь спать.

Также следует обратить внимание на то, чтобы в средстве было как можно меньше синтетических компонентов. Чем больше процент натуральности – тем лучше.

Очищение также важно

Следующая необходимая для красоты губ операция – это пилинг. Он помогает избавиться от омертвевшей кожи и обеспечивает хорошее кровообращение.

Губы нуждаются в увлажнении / Фото Freepik

Хорошим решением станет домашний скраб с медом и сахаром. Однако если нет желания тратить время на самостоятельное приготовление чудо-средства, можно выбрать и магазинные варианты. Существуют скрабы для губ, выпускаемые в виде помады, которые очень легко носить и использовать.

Маска спасет цвет

Последний шаг в уходе за губами – сделать маску, чтобы они сохранили естественный розовый оттенок.

Мед и сливки в сочетании могут творить чудеса. Благодаря им губы просто сияют. Регулярно делайте подобные масочки, чтобы осветлить губы и сделать их более сочными и полными.