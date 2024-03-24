Оскільки шкіра губ дуже ніжна, про неї потрібно дбати, щоб вона залишалася здоровою та м'якою. Як доглядати за губами навесні, розповідаємо далі.

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Перший крок – зволоження

Насамперед губи потребують зволоження. Лише тоді шкіра буде м'яка та ніжна.

Хороший бальзам для губ добре впорається з цією задачею. Наносити його варто щоночі, перед тим як лягти спати.

Також слід звернути увагу на те, щоб у засобі було якнайменше синтетичних компонентів. Чим більший відсоток натуральності – тим краще.

Очищення також важливе

Наступна необхідна для краси губ операція – це пілінг. Він допомагає позбутися змертвілої шкіри й забезпечує хороший кровообіг.

Губи потребують зволоження / Фото Freepik

Гарним рішенням стане домашній скраб з медом і цукром. Однак якщо немає бажання витрачати час на самостійне приготування чудо-засобу, можна вибрати й магазинні варіанти. Існують скраби для губ, що випускаються у вигляді помади, які дуже легко носити й використовувати.

Маска врятує колір

Останній крок у догляді за губами – зробити маску, щоб вони зберегли природний рожевий відтінок.

Мед та вершки у поєднанні можуть творити дива. Завдяки їм губи просто сяють. Регулярно робіть подібні масочки, щоб освітлити губи й зробити їх більш соковитими та повними.