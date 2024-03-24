Также нуждаются в восстановлении после холодов: как ухаживать за губами весной
Источник:Ukr.Media.
Многие ошибочно полагают, что в особом внимании наши губы нуждаются только при сильных морозах. Однако, это далеко не так. Даже весной и летом им необходим уход.
Поскольку кожа губ очень нежная, о ней нужно заботиться, чтобы она оставалась здоровой и мягкой. Как ухаживать за губами весной, рассказываем далее.
Также интересно Сияние и упругость вернутся: как восстановить волосы после зимних холодов
Первый шаг – увлажнение
Прежде всего губы нуждаются в увлажнении. Только тогда кожа будет мягкая и нежная.
Хороший бальзам для губ хорошо справится с этой задачей. Наносить его следует каждую ночь, перед тем как лечь спать.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в средстве было как можно меньше синтетических компонентов. Чем больше процент натуральности – тем лучше.
Очищение также важно
Следующая необходимая для красоты губ операция – это пилинг. Он помогает избавиться от омертвевшей кожи и обеспечивает хорошее кровообращение.
Губы нуждаются в увлажнении / Фото Freepik
Хорошим решением станет домашний скраб с медом и сахаром. Однако если нет желания тратить время на самостоятельное приготовление чудо-средства, можно выбрать и магазинные варианты. Существуют скрабы для губ, выпускаемые в виде помады, которые очень легко носить и использовать.
Маска спасет цвет
Последний шаг в уходе за губами – сделать маску, чтобы они сохранили естественный розовый оттенок.
Мед и сливки в сочетании могут творить чудеса. Благодаря им губы просто сияют. Регулярно делайте подобные масочки, чтобы осветлить губы и сделать их более сочными и полными.