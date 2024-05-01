Завораживающий взгляд: как сделать кукольные глаза всего за 5 шагов

Такой макияж имеет множество названий. Взгляд, который получается, сравнивают с глазами куклы или лани.

На самом деле весь секрет потрясающего вида в правильной технике и косметике. Как сделать свои глаза глубокими, а взгляд максимально открытым, рассказываем дальше.

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Подготовьте глаза

Лучший способ убедиться, что выбранные вами продукты лягут как можно идеальнее, это начать с праймера для глаз.

Он дает гладкую, мягкую, яркую вуаль текстуры, совершенствует кожу и помогает создать эти мягкие, мечтательные черты Бемби,

– объясняет визажист Джо Бейкер.

Подведите ресницы

Открытый глаз является основой кукольного взгляда, поэтому для такого макияжа следует взять лайнер и нанести его на верхнюю линию ресниц так, чтобы между ними не осталось светлых мест.

Чтобы сделать ресницы гуще и максимально открыть глаза, желательно использовать средство коричневого цвета и растушевать его, чтобы создать дымчатый эффект.

Коричневый цвет добавляет дополнительного шарма, поскольку этот тон выглядит мягким и нежным,

– говорит Бейкер.

Как выглядят кукольные глаза: смотрите фото

Создайте тень

Подсветка век нейтральным тоном создаст идеальный эффект. Хотя это необязательный шаг, правильное нанесение теней может помочь создать нужную форму глаза, округляя его.

Подчеркните веко более светлым цветом, например, шампанским или светло-персиковым. Далее используйте более мягкий приглушенный коричневый, чтобы создать округлую складку,

– советует визажистка Мелани Инглессис.

Осветлите ватерлинию

Эта простая манипуляция может помочь еще больше расширить глаза.

Нанесите бежевую подводку на внутреннюю часть вашей ватерлинии, чтобы подчеркнуть округлую форму широко распахнутых глаз. Это идеальный трюк, который сделает глаза более открытыми и большими, особенно если они имеют миндалевидную форму,

– делится Джо Бейкер.

Добавьте тушь

Для финального результата достаточно просто нанести несколько слоев коричневой или черной туши, в зависимости от цвета волос. Так взгляд будет максимально открытым и выразительным.