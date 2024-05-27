Главная прическа лета: как сделать элегантный пучок за считанные минуты

Пучок – это элегантная и практичная прическа , что особенно пригодится во время жарких весенних и летних дней.

Как собрать волосы просто, но со вкусом, чтобы прическа выглядела стильно и была удобной, рассказываем дальше.

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Как сделать красивый пучок за несколько минут

Фэшнблогер Одри Энн Джин в одном из своих видео показала, как просто и быстро сделать элегантный пучок. Для этого не надо много усилий. Понадобятся только две резинки и пара шпилек.

Для того, чтобы повторить прическу инфлюенсера, сделайте низкий хвостик, а затем оттяните резинку и разделите волосы на две прядки.

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Как сделать пучок: смотрите видео

Через верх просуньте хвостик между прядками и подтяните резинку. Теперь заплетите волосы в косу и завяжите их резинкой.

После этого остается только собрать косу в небольшой пучок и закрепить прическу шпильками, чтобы она не распалась.

Элегантный пучок готов. Такая прическа отлично дополнит летний образ и будет удобным выбором в жаркие дни.